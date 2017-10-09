Правительство отрицает, что Молдова не получит финансирование ЕС
Полученная агентством Reuters информация о том, что Молдова не получит обещанного финансирования от ЕС в этом году, не соответствует заявлениям
Полученная агентством Reuters информация о том, что Молдова не получит обещанного финансирования от ЕС в этом году, не соответствует заявлениям
Уточнение было сделано в заявлении правительства после того, как в прессе было опубликовано заявление Павла Филипа, согласно которому финансирование ЕС не будет предоставлено в этом году
По словам представителей правительства, Павел Филип не говорил о том, что существуют проблемы с выполнением обязательств, взятых перед партнерами. Напротив, он сказал, что нет никакой проблемы с институциональной точки зрения, говорится в записке правительства.
«Опубликованная и, соответственно, перенятая информационными агентствами “Reuters” и “Agerpres” информация неверна, она не соответствуют тому, что сказал
В то же время Павел Филип сказал, что в корректировке бюджета на текущий год не включены деньги из макрофинансовой помощи, потому что накопления в государственный бюджет были выше ожидаемых доходов.
До сих пор сумма накоплений в государственном бюджете составляла более 4 млрд. леев, что больше, чем доходы, накопленные в прошлом году за тот же период.