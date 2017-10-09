Правительство отрицает, что Молдова не получит финансирование ЕС

Источник: Noi.md

Уточнение было сделано в заявлении правительства после того, как в прессе было опубликовано заявление Павла Филипа, согласно которому финансирование ЕС не будет предоставлено в этом году из-за несоблюдения требований.

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По словам представителей правительства, Павел Филип не говорил о том, что существуют проблемы с выполнением обязательств, взятых перед партнерами. Напротив, он сказал, что нет никакой проблемы с институциональной точки зрения, говорится в записке правительства.

«Опубликованная и, соответственно, перенятая информационными агентствами “Reuters” и “Agerpres” информация неверна, она не соответствуют тому, что сказал премьер-министр. В ходе телепередачи премьер-министр Павел Филип допустил, что в этом году Молдова может не получить макрофинансовую помощь, но в следующем году она, безусловно, будет выделена нашей стране, не ссылаясь на фактическое выполнение условия. Премьер-министр никогда не говорил, что требования, установленные Европейским союзом для выделения финансовой помощи, не были или не будут выполнены Республикой Молдова», — говорится в заявлении.

В то же время Павел Филип сказал, что в корректировке бюджета на текущий год не включены деньги из макрофинансовой помощи, потому что накопления в государственный бюджет были выше ожидаемых доходов.