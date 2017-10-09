Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Российские снайперы установили мировой рекорд дальности стрельбы
Секс сокращает жизнь
Порошенко поднял стаж для выхода на пенсию на 20 лет
СМИ: российского заложника казнили в Сирии
Путина с юбилеем поздравили 10 глав государств
Саудовская Аравия вооружается российскими С-400 и «Солнцепек» Как визит главы Саудовской Аравии в Москву изменит расклад сил на Ближнем Востоке
Как Кадыров преподнес Путину «лучший подарок» на день рождения
Польские полиция сутки издевались над украинкой
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Будапешт назвал ответ США Киеву "позорным" и попросил о союзе РФ
В Киеве разгромили мемориал Небесной Сотне – кадры
В моду наконец-то вошла женственность (фото)
Дочь Меладзе удивила всех роскошной свадьбой в Марокко (фото)
Свадьба на 4 языках: дочь Меладзе вышла замуж в Марокко - СМИ
Бузова разрыдалась в эфире из-за критики коллег
Куда жаловаться на шумных соседей и строителей
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
12184-й праздник пива «Октоберфест»
19:50 (мск), источник: Noi.md

Профсоюзы предлагают поправки в пенсионное законодательство

Действующий закон о пенсионном обеспечении, принятый в 2016 г., требует усовершенствования, так как дискриминирует его бенефициаров, считает Национальная конфедерация профсоюзов Молдовы (НКПМ).

Источник: Noi.md

Профсоюзы разработали совместно с Фондом Фридриха Эберта Штифтунга (Friedrich Ebert Stiftung) рекомендации и новые формулы расчета пенсий, которые позволят повысить коэффициент замещения зарплаты, введение досрочного выхода на пенсию, возможность пересчета пенсии для пенсионеров, которые продолжают работать.

Читайте также
Правительство отрицает, что Молдова не получит финансирование ЕС

«Реформы внедряются на пользу граждан. Надеемся, что реформа пенсионной системы будет способствовать улучшению условий жизни населения в соответствии с принципами социального равенства. Люди должны иметь возможность выразить собственное мнение, а власти должны к нему прислушаться. Несмотря на некоторые положительные аспекты в процессе реформы пенсионной системы, она содержит определенные недостатки, которые методом диалога с властью мы хотим устранить», — заявил на круглом столе по обсуждению реформы председатель НКПМ Олег Будза.

Международный эксперт в области пенсионной системы Мартин Хутсебаут, оказавший поддержку НКПМ в разработке предложений, отметил, что прежняя пенсионная система не соответствовала потребностям государства.

«Для органов власти сейчас самым сложным является поиск оптимальных решений для увеличения численности официально трудоустроенного населения и резкого сокращения доли неформальной экономики. Кроме того, следует рассмотреть возможность создания частных пенсионных фондов, но лишь после тщательного анализа данного аспекта в контексте социально-экономических и политических реалий РМ», — сказал он.

В целях устранения выявленных недостатков участники круглого стола и эксперты предложили поправки к пенсионной системе, а именно: улучшение условий выхода на пенсию для тружеников, работающих во вредных и тяжелых условиях, приравнивание страхового стажа к нестраховым периодам по уходу за родителями в возрасте старше 75 лет, индексация пенсий в случае, когда уровень инфляции превышает 2%, расширение права на пенсию по случаю потери кормильца, диверсификация пособий в зависимости от страхового периода.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Американский сенатор: Действия Трампа могут привести к третьей мировой войне
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
Бывшего замминистра культуры Пирумова освободили в зале суда
Путин отправил в отставку губернатора Омской области
Опубликовано видео с захваченными в Сирии россиянами
Умер актер Жан Рошфор
В России возобновляется торговля «боярышником»
Стеклянный мост в Китае начал «трескаться» под ногами туристов
Спорт
Российские гимнасты завоевали шесть медалей на ЧМ в Монреале Сборная России по спортивной гимнастике завершила первый чемпионат мира в рамках нового олимпийского цикла
Авто
«Битумный дождь» накрыл десятки автомобилей на трассе (видео) Инцидент произошел на участке трассы «Екатеринбург-Челябинск», где проводились ремонтные работы
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Равшана Куркова показала кровавое фото со съемок нового проекта Актриса захотела напугать поклонников и опубликовала в соцсетях фото, где она позирует в «кровавом» гриме
Недвижимость
Земля стала меньше интересовать покупателей «загородки»
Стало известно, когда сдадут все долгострои Петербурга
Десять самых удивительных зданий парламента
Минобороны поможет жильем военным-иностранцам
Леди
В моду наконец-то вошла женственность (фото) Модная карусель притормозила и двинулась в обратную сторону. Эстетика постсоветского пространства, треники и кроссовки постепенно вытесняются женственными вещами
Дети
Солистка «Блестящих» скрыла рождение ребенка Настя Осипова поделилась фотографией шестимесячного сына.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь