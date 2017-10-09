Профсоюзы предлагают поправки в пенсионное законодательство

Источник: Noi.md

Профсоюзы разработали совместно с Фондом Фридриха Эберта Штифтунга (Friedrich Ebert Stiftung) рекомендации и новые формулы расчета пенсий, которые позволят повысить коэффициент замещения зарплаты, введение досрочного выхода на пенсию, возможность пересчета пенсии для пенсионеров, которые продолжают работать.

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«Реформы внедряются на пользу граждан. Надеемся, что реформа пенсионной системы будет способствовать улучшению условий жизни населения в соответствии с принципами социального равенства. Люди должны иметь возможность выразить собственное мнение, а власти должны к нему прислушаться. Несмотря на некоторые положительные аспекты в процессе реформы пенсионной системы, она содержит определенные недостатки, которые методом диалога с властью мы хотим устранить», — заявил на круглом столе по обсуждению реформы председатель НКПМ Олег Будза.

Международный эксперт в области пенсионной системы Мартин Хутсебаут, оказавший поддержку НКПМ в разработке предложений, отметил, что прежняя пенсионная система не соответствовала потребностям государства.

«Для органов власти сейчас самым сложным является поиск оптимальных решений для увеличения численности официально трудоустроенного населения и резкого сокращения доли неформальной экономики. Кроме того, следует рассмотреть возможность создания частных пенсионных фондов, но лишь после тщательного анализа данного аспекта в контексте социально-экономических и политических реалий РМ», — сказал он.