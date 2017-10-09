Врио губернатора Бурков живет на одну депутатскую зарплату

Источник: Om1.ru

Как следует из декларации доходов, назначенный сегодня врио губернатора Омской области Александр Бурков заработал в 2016 году 4,55 млн рублей. Это существенно меньше, чем получил на своем посту уже экс-губернатор Виктор Назаров — 5,9 млн рублей.

Также известно, что Бурков владеет жилым домом площадью 37,9 кв. м, половиной доли квартиры площадью 180,6 кв. м и земельным участком площадью 2401 кв.м. У него есть автоприцеп, а вот об автомобиле в декларации ничего не говорится.

Доходы супруги Буркова в прошлом году составили 479,9 тыс. рублей. В собственности у нее значатся квартира площадью 43,4 кв. м, четверть доли дома площадью 325,2 кв. м, квартиры площадью 71,1 кв. м и гаража 22,1 кв. м, а также четверть доли приусадебного участка площадью 2400 кв. м.

В прошлогоднем интервью Znak.com Бурков признавался, что живет исключительно на депутатскую зарплату. До этого дня, напомним, он был депутатом Госдумы от Свердловской области.

— Просто большую часть денег все равно оставляешь на разные мероприятия, в том числе на помощников, — говорил он.

Также будущий врио губернатора Омской области не скрывал губернаторских амбиций:

— Я знаком со всей нашей промышленной отраслью — со всеми секторами экономики. Есть представление, с учётом своего опыта, — что, где и как нужно менять. Конечно, амбиции есть, я их скрывать не буду. Это нормальные и здоровые амбиции любого политика.