Врио губернатора Бурков живет на одну депутатскую зарплату
В прошлом году он задекларировал доход в 4,5 млн рублей.
В прошлом году он задекларировал доход в 4,5 млн рублей.
Как следует из декларации доходов, назначенный сегодня врио губернатора Омской области Александр Бурков заработал в 2016 году 4,55 млн рублей. Это существенно меньше, чем получил на своем посту уже
Также известно, что Бурков владеет жилым домом площадью 37,9 кв. м, половиной доли квартиры площадью 180,6 кв. м и земельным участком площадью 2401 кв.м. У него есть автоприцеп, а вот об автомобиле в декларации ничего не говорится.
Доходы супруги Буркова в прошлом году составили 479,9 тыс. рублей. В собственности у нее значатся квартира площадью 43,4 кв. м, четверть доли дома площадью 325,2 кв. м, квартиры площадью 71,1 кв. м и гаража 22,1 кв. м, а также четверть доли приусадебного участка площадью 2400 кв. м.
В прошлогоднем интервью Znak.com Бурков признавался, что живет исключительно на депутатскую зарплату. До этого дня, напомним, он был депутатом Госдумы от Свердловской области.
— Просто большую часть денег все равно оставляешь на разные мероприятия, в том числе на помощников, — говорил он.
Также будущий врио губернатора Омской области не скрывал губернаторских амбиций:
— Я знаком со всей нашей промышленной отраслью — со всеми секторами экономики. Есть представление, с учётом своего опыта, — что, где и как нужно менять. Конечно, амбиции есть, я их скрывать не буду. Это нормальные и здоровые амбиции любого политика.
Отметим, в первый раз Бурков боролся за губернаторское кресло в Свердловской области еще в 1999 году и занял тогда второе место. В 2013 году он пытался занять пост мэра Екатеринбурга, но также проиграл.