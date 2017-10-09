Травников рассказал о встрече с мэром Новосибирска

«Встреча (с мэром Новосибрска) уже была, но пока встреча достаточно короткая, сегодня после моего представления (региональным властям — прим.) мы обсудили основные наши подходы на дальнейшую работу. Надеемся, что нам удастся, не политизируя наши отношения, выстроить нормальные рабочие отношения на благо города Новосибирска», — заявил Травников в эфире телеканала «Россия 24».

Он также напомнил, что у него уже есть опыт смены места и работы, и места жительства. «Поэтому, я думаю, что достаточно быстро вникну в специфику Новосибирской области. А то, что я человек, не связанный абсолютно ни с какими элитами, группировками, не обременен какими-то интересами — это сохранится надолго», — объяснил врио Новосибирской области.