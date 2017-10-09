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21:32 (мск), источник: РИА Новости

Травников рассказал о встрече с мэром Новосибирска

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что уже провел встречу с мэром Новосибирска Анатолием Локтем.

Источник: РИА Новости

Президент России Владимир Путин 6 октября освободил Владимира Городецкого от должности губернатора Новосибирской области, назначив мэра Вологды Травникова врио главы региона.

«Встреча (с мэром Новосибрска) уже была, но пока встреча достаточно короткая, сегодня после моего представления (региональным властям — прим.) мы обсудили основные наши подходы на дальнейшую работу. Надеемся, что нам удастся, не политизируя наши отношения, выстроить нормальные рабочие отношения на благо города Новосибирска», — заявил Травников в эфире телеканала «Россия 24».

Он также напомнил, что у него уже есть опыт смены места и работы, и места жительства. «Поэтому, я думаю, что достаточно быстро вникну в специфику Новосибирской области. А то, что я человек, не связанный абсолютно ни с какими элитами, группировками, не обременен какими-то интересами — это сохранится надолго», — объяснил врио Новосибирской области.

«Прилетел сегодня ночью на самолете я один, со мной десанта (команды — ред.) не было. По поводу, подтянутся ли люди в дальнейшем? Посмотрим, будет зависеть от необходимости кадровых решений здесь, в Новосибирске, и будет зависеть от готовности бывших коллег переехать в Сибирь. Причем я ориентируюсь не только на кадры Вологды и Череповца в связи с тем, что я работал и в Санкт-Петербурге, и по роду службы контактировал со специалистами, которые в Москве. Я думаю, будут варианты», — резюмировал он.

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