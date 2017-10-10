В Воронеже ищут нового председателя для Арбитражного суда

Источник: РИА "Воронеж"

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) начала поиск нового председателя для Арбитражного суда Воронежской области. Сообщение об этом появилось на сайте ВККС в понедельник, 9 октября.

Заявления и документы можно подавать до 9 ноября в Москве, на улице Баррикадной, 8, строение 4.

Арбитражный суд Воронежской области с апреля 2012 года возглавляет Александр Кочетков. Мужчину назначили председателем со сроком полномочий на шесть лет.