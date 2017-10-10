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08:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже ищут нового председателя для Арбитражного суда

Документы кандидатов принимают до 9 ноября.

Источник: РИА "Воронеж"

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) начала поиск нового председателя для Арбитражного суда Воронежской области. Сообщение об этом появилось на сайте ВККС в понедельник, 9 октября.

Заявления и документы можно подавать до 9 ноября в Москве, на улице Баррикадной, 8, строение 4.

Арбитражный суд Воронежской области с апреля 2012 года возглавляет Александр Кочетков. Мужчину назначили председателем со сроком полномочий на шесть лет.

До этого ВККС больше года искала руководителя Воронежскому облсуду. Должность главы суда стала вакантной в мае 2016 года. Председатель суда Виталий Богомолов и его заместитель Владимир Маслов подали заявления об отставке после коррупционного скандала. Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на эту должность действующего руководителя Саратовского облсуда Василия Тарасова в июле 2017 года. Окончательное решение о назначении примет глава государства.

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