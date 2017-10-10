В Воронеже ищут нового председателя для Арбитражного суда
Документы кандидатов принимают до 9 ноября.
Документы кандидатов принимают до 9 ноября.
Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) начала поиск нового председателя для Арбитражного суда Воронежской области. Сообщение об этом появилось на сайте ВККС в понедельник, 9 октября.
Заявления и документы можно подавать до 9 ноября в Москве, на улице Баррикадной, 8, строение 4.
Арбитражный суд Воронежской области с апреля 2012 года возглавляет Александр Кочетков. Мужчину назначили председателем со сроком полномочий на шесть лет.
До этого ВККС больше года искала руководителя Воронежскому облсуду. Должность главы суда стала вакантной в мае 2016 года. Председатель суда Виталий Богомолов и его заместитель Владимир Маслов подали заявления об отставке после коррупционного скандала. Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала на эту должность действующего руководителя Саратовского облсуда Василия Тарасова в июле 2017 года. Окончательное решение о назначении примет глава государства.