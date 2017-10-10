Дмитрий Азаров предложил Виктору Сойферу войти в новый состав Общественной палаты

Источник: РИА "Новости"

Глава региона выразил благодарность Виктору Сойферу за проделанную работу и обратился к нему с предложением войти в новый состав: «Виктор Александрович, ваш опыт, ваша активная позиция по всем вопросам развития региона, Ваше умение слышать людей, находить оптимальные, консенсусные решения, безусловно, будут востребованы и в дальнейшем, я в этом абсолютно уверен».

Виктор Сойфер поблагодарил Дмитрия Азарова за доверие и выразил готовность продолжить работу. Он также отметил, что Общественная палата — один из важнейших институтов гражданского общества и в России, и в регионах: «Очень важно, что на первом этапе своей работы вы уделяете внимание формированию общественных структур, хотя я понимаю, какая у вас сейчас загрузка. На мой взгляд, это очень правильно и важно».

Глава региона подчеркнул, что Общественная палата — важный институт взаимодействия общества и власти, который в перспективе поможет находить оптимальные решения для развития экономики и социальной инфраструктуры региона.

Мнение людей должно быть услышано. Я вам обещаю, что буду принимать личное участие в заседаниях палаты. Мнение общественности будет определяющим при принятии решений. Дмитрий Азаров

Особое внимание на встрече было уделено одному из проблемных на сегодняшний день вопросов, который волнует многих жителей Самарской области. Он касается мер социальной поддержки граждан из регионального бюджета. Напомним, в течение 2017 года был принят ряд решений по их корректировке.

«Обеспокоенность людей, а иногда тревога и несогласие с этими решениями, не является новостью ни для меня, ни для вас, — отметил Дмитрий Азаров. — Многие граждане считают их несправедливыми. Мы должны провести оценку, посмотреть предпосылки и последствия принятия этих решений».

В настоящее время по инициативе главы региона создается рабочая группа по отработке мер социальной поддержки. Она создается на базе Самарской Губернской Думы, этот вопрос обсуждался в ходе встречи Дмитрия Азарова с представителями всех фракций регионального парламента еще 26 сентября. Свои предложения по кандидатурам в рабочую группу дал председатель СГД Виктор Сазонов. Врио губернатора предложил Виктору Сойферу также принять участие в этой работе и представить предложения по кандидатурам, которые могли бы войти в состав рабочей группы.

Председатель Общественный палаты напомнил, что этот вопрос обсуждался на заседании палаты 17 марта 2017 года. Тогда было принято соответствующее решение: эти меры рассматривалась как вынужденные, и по мере развития положительной динамики доходов бюджета рекомендовалось расширить меры социальной поддержки населения. Виктор Сойфер отметил важность создания рабочей группы и включения в ее состав представителей всех фракций, в том числе проголосовавших против изменений.

По словам Дмитрия Азарова, совместная работа Правительства Самарской области, представителей депутатского корпуса, Общественной палаты позволит найти оптимальное решение и избежать возможных ошибок в будущем.