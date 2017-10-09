Мирзиёев и Путин проведут встречу на полях саммита Совета глав СНГ
Встреча президентов запланирована на 11 октября, Путин также встретится с главами Таджикистана и Молдовы 10 октября и с главой Казахстана 12 октября.
Встреча президентов запланирована на 11 октября, Путин также встретится с главами Таджикистана и Молдовы 10 октября и с главой Казахстана 12 октября.
ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, сообщает
Встреча запланирована на 11 октября. Лидеры намерены обсудить вопросы двустороннего взаимодействия в рамках СНГ, а также сотрудничество двух стран в политической,
Российский лидер также пообщается с главами Молдовы, Таджикистана и Казахстана, сообщил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков.
В эти дни там пройдут заседания Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.
По словам Ушакова, 10 октября Путин встретится с главами Таджикистана и Молдовы Эмомали Рахмоном и Игорем Додоном. «Планируется, что в ходе переговоров лидеры (России и Таджикистана) обменяются мнениями по актуальным региональным вопросам», — сказал Ушаков.
«Путин встретится с президентом Молдавии. Ожидается, что будут обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества с акцентом на
Встреча с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, как рассказал Ушаков, состоится 12 октября.