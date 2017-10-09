Мирзиёев и Путин проведут встречу на полях саммита Совета глав СНГ

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 9 окт — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным в Сочи, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Читайте также Президент Узбекистана примет участие в заседании СНГ

Встреча запланирована на 11 октября. Лидеры намерены обсудить вопросы двустороннего взаимодействия в рамках СНГ, а также сотрудничество двух стран в политической, торгово-экономической, военно-технической и культурно-гуманитарной областях, в том числе, учитывая договоренности, достигнутые в ходе государственного визита главы Узбекистана в Россию в апреле.

Российский лидер также пообщается с главами Молдовы, Таджикистана и Казахстана, сообщил журналистам помощник Путина Юрий Ушаков.

В эти дни там пройдут заседания Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.

По словам Ушакова, 10 октября Путин встретится с главами Таджикистана и Молдовы Эмомали Рахмоном и Игорем Додоном. «Планируется, что в ходе переговоров лидеры (России и Таджикистана) обменяются мнениями по актуальным региональным вопросам», — сказал Ушаков.

«Путин встретится с президентом Молдавии. Ожидается, что будут обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества с акцентом на торгово-экономическую тематику, а также проблематика приднестровского урегулирования», — пояснил он.