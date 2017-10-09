Врио губернатора Бурков собирается бороться с оттоком населения из Омской области
Такую задачу перед ним поставил Путин. При этом Бурков признался, что Омская область ему мало знакома.
Такую задачу перед ним поставил Путин. При этом Бурков признался, что Омская область ему мало знакома.
Назначенный сегодня врио губернатора Омской области Александр Бурков дал первое интервью в программе «Вести» на телеканале «Россия 24». В телефонном разговоре с ведущей он признался, что практически не знает регион, в котором ему предстоит работать.
— Сказать, что регион сильно знаком, нельзя. Я, к сожалению, в нем не работал, — сказал Бурков.
Также он рассказал о задачах, которые перед ним поставил президент Владимир Путин во время сегодняшней встречи. В фокусе внимания оказался отток населения из Омской области.
— Основные задачи, поставленные сегодня президентом — учесть тот фактор, что в регионе наблюдается убыль населения, поэтому необходимо сделать жизнь более комфортной, более благоприятной для наших граждан. И, безусловно, использовать тот экономический и человеческий потенциал, который есть сегодня в Омской области, — заявил он.
Напомним, 50-летний Александр Бурков до этого времени был депутатом Госдумы от Свердловской области. В парламенте он представляет партию «Справедливая Россия».