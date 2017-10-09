Врио губернатора Бурков собирается бороться с оттоком населения из Омской области

Источник: Пресс-служба Президента России

Назначенный сегодня врио губернатора Омской области Александр Бурков дал первое интервью в программе «Вести» на телеканале «Россия 24». В телефонном разговоре с ведущей он признался, что практически не знает регион, в котором ему предстоит работать.

— Сказать, что регион сильно знаком, нельзя. Я, к сожалению, в нем не работал, — сказал Бурков.

Также он рассказал о задачах, которые перед ним поставил президент Владимир Путин во время сегодняшней встречи. В фокусе внимания оказался отток населения из Омской области.

— Основные задачи, поставленные сегодня президентом — учесть тот фактор, что в регионе наблюдается убыль населения, поэтому необходимо сделать жизнь более комфортной, более благоприятной для наших граждан. И, безусловно, использовать тот экономический и человеческий потенциал, который есть сегодня в Омской области, — заявил он.