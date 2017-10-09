Лукашенко: отношения с Азербайджаном не нарушают никаких договоров

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Александр Лукашенко в понедельник 9 октября во Дворце Независимости в Минске встретился с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым.

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Беседа вышла за рамки исключительно военно-технического сотрудничества. Позиции двух стран во многом совпадают, товарооборот существенно вырос, президенты Беларуси и Азербайджана регулярно встречаются раз в три года. Александр Лукашенко подчеркнул братский характер отношений.

«Не хочу ни перед кем оправдываться, какой характер носит наше сотрудничество. Хочу только сказать одно, что наши отношения ни в коем случае не нарушают ни один международный договор, ни одну резолюцию Совета безопасности ООН в целом. Мы суверенное независимое государство, и мы вправе определять те направления сотрудничества, которые соответствуют духу времени, запросам наших государств», — сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул готовность Беларуси сделать все для того, чтобы Азербайджан и его народ жил в безопасности, чтобы государство развивалось и было благополучным. А для того, чтобы Азербайджан чувствовал себя спокойно и надежно, как Беларусь, надо крепить оборону, подчеркнул белорусский лидер.

Закир Гасанов прибыл в Беларусь с двухдневным визитом. Он уже побывал на военном полигоне и одном из оборонных предприятий. В программе визита предусмотрены встречи и обсуждения дальнейшего развития сотрудничества в военно-технической сфере, сфере военного образования и сфере безопасности.