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00:10 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ: Выступаю за эффективную работу СГО в целях изменения к лучшему положения дел в стране

Глава государства Игорь Додон провел учредительное заседание Совета Гражданского Общества (СГО), созданного при Президенте Республики Молдова.

Источник: Actualitati.md

Приветствовал участников заседания. В состав Совета вошли известные представители различных сфер деятельности. Поблагодарил их за согласие принять участие в этом консультативном органе, призванном обеспечить эффективное взаимодействие между гражданским обществом и президентом страны, создать площадку для дискуссий, критики, предложений в различных областях, вызывающих повышенный интерес общества.

Призвал членов Совета проявлять активность, выдвигать идеи для развития представляемого сектора. Со своей стороны, буду открытым для любых дискуссий и любой критики.

Сообщил, что передаваемые президенту на промульгацию законопроекты будут передаваться профильным комиссиям для предварительного согласования. Обязуюсь всецело поддерживать выдвигаемые предложения и инициативы.

Подчеркнул, что выступаю категорически против превращения данной площадки в формальную единицу. Выступаю за эффективную и конструктивную работу Совета в целях изменения к лучшему положения дел в стране.

Постановили проводить раз в две недели заседания с участием председателей профильных комиссий для обсуждения ситуации в соответствующих областях, а также представленных инициатив, — сообщил Игорь Додон.

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