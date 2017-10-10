Президент РМ: Выступаю за эффективную работу СГО в целях изменения к лучшему положения дел в стране
Глава государства Игорь Додон провел учредительное заседание Совета Гражданского Общества (СГО), созданного при Президенте Республики Молдова.
Глава государства Игорь Додон провел учредительное заседание Совета Гражданского Общества (СГО), созданного при Президенте Республики Молдова.
Приветствовал участников заседания. В состав Совета вошли известные представители различных сфер деятельности. Поблагодарил их за согласие принять участие в этом консультативном органе, призванном обеспечить эффективное взаимодействие между гражданским обществом и президентом страны, создать площадку для дискуссий, критики, предложений в различных областях, вызывающих повышенный интерес общества.
Призвал членов Совета проявлять активность, выдвигать идеи для развития представляемого сектора. Со своей стороны, буду открытым для любых дискуссий и любой критики.
Сообщил, что передаваемые президенту на промульгацию законопроекты будут передаваться профильным комиссиям для предварительного согласования. Обязуюсь всецело поддерживать выдвигаемые предложения и инициативы.
Подчеркнул, что выступаю категорически против превращения данной площадки в формальную единицу. Выступаю за эффективную и конструктивную работу Совета в целях изменения к лучшему положения дел в стране.
Постановили проводить раз в две недели заседания с участием председателей профильных комиссий для обсуждения ситуации в соответствующих областях, а также представленных инициатив, — сообщил Игорь Додон.