Приобрести гражданство Вануату теперь можно за биткойны

Источник: РИА "Новости"

По этой программе, гражданство Вануату предоставляется за вложение в экономику островов от $200 000. При нынешнем курсе биткойна — $4 581 — цена вопроса получается около 43,64 биткойна, отмечает издание.

Вануату, небольшое государство, расположенное на островах в южной части Тихого океана, ввело программу «гражданство в обмен на инвестиции» в 2015 г. Так оно решило привлечь средства на восстановление территорий, пострадавших от разрушительного урагана.

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Вануату — член Британского содружества. Его гражданство дает право въезжать без визы в 113 стран мира, включая Великобританию, Россию и страны ЕС. Также для покупателей гражданства предлагаются низкие налоги, и чтобы воспользоваться этой программой, не обязательно ни жить в Вануату, ни даже заехать туда хотя бы раз.