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00:03 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган уснул на совместной с Порошенко пресс-конференции

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. В сети появились кадры совместной пресс-конференции президента Турции Тайипа Эрдогана и главы Украины Петра Порошенко, на которых видно, как турецкий лидер дремлет. Видеозапись была опубликована в Twitter-аккаунте Sputnik Турция.

​На кадрах заметно, как Эрдоган во время речи Порошенко несколько раз зевает, закрывает глаза и засыпает. Украинский президент, по всей видимости, заметив сонливость коллеги, постучал рукой по столу, чтобы его разбудить.

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В понедельник Эрдоган прибыл с официальным визитом в Киев, где провел встречу с Петром Порошенко. В ходе визита стороны подписали ряд документов, в частности, план действий по развитию двусторонних отношений на 2017−2019 годы.

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