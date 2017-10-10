Источник: РИА "Новости"

Более четверти россиян (28%), намеренных участвовать в выборах президента — 2018, еще не решили, за кого проголосуют, выяснил «Левада-центр». Владимира Путина готовы поддержать почти две трети респондентов (месяц назад — 60%), всего по 2% набрали лидеры ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов, за которых в сентябре 2011 г. хотели голосовать соответственно 6 и 8% россиян. Оппозиционера Алексея Навального назвали 1% опрошенных, другие политики, включая премьера Дмитрия Медведева (в сентябре 2011 г. он имел рейтинг в 17%), получили менее 1% голосов каждый. Если бы Путин не пошел на выборы, то в рейтинге лидировал бы Медведев (8%).

При этом более половины россиян не видят альтернативы Путину: 55% респондентов затруднились сказать за кого проголосуют, если действующий президент откажется от участия в выборах.

Не определились те, кто не участвует в выборах, — в основном пожилые малообразованные жители глубинки, а также недовольные нынешним курсом и пропутински настроенная молодежь, которая на выборы не ходит, объясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Этот инертный массив трудно отмобилизовать, если ничего не случится, вроде какого-нибудь внешнеполитического события».

Жириновский и Зюганов как фигуры для протестного голосования утратили значение, они участвуют в выборах ритуально, люди это понимают и не хотят за них голосовать. Медведева же вспоминают, если Путин не будет участвовать в выборах, поскольку его фамилия на слуху, хотя недовольство им сейчас сильное. Лев Гудков Директор «Левада-центра»

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Низкие рейтинги лидеров ЛДПР и КПРФ объясняются тем, что «партии и их вожди не особо заметны в межвыборный период, но выпусти их перед выборами — несколько процентов они отыграют», уверен политолог Николай Петров. Пока нет ясности с моделью выборов, поэтому такие опросы имеют низкую ценность с точки зрения прогнозов, считает он. «Вряд ли неопределившихся можно завоевать какими-то лозунгами. Дальнейшая картина будет зависеть от раскладов — в частности, найдет ли Кремль свежего кандидата, за которого неопределившиеся смогут проголосовать. Вряд ли их голоса отойдут Жириновскому и Зюганову, но если появится новый Михаил Прохоров, то ему часть этих голосов может уйти».