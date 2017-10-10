Депутаты Госдумы планируют посетить КНДР в начале ноября

«Мы планируем поехать, да… Я возглавляю комитет по дружбе с (Северной — ред.) Кореей. И в нашу депутатскую эту комиссию входят депутаты всех фракций. И (скорее всего) поедут представители всех фракций Госдумы», — сказал Тайсаев РИА Новости,

Парламентарий отметил, что пока рано говорить о том, с кем будут встречаться депутаты в КНДР и какие темы будут подняты.