Депутаты Госдумы планируют посетить КНДР в начале ноября

«Мы планируем поехать, да… Я возглавляю комитет по дружбе с (Северной — ред.) Кореей. И в нашу депутатскую эту комиссию входят депутаты всех фракций. И (скорее всего) поедут представители всех фракций Госдумы», — сказал Тайсаев РИА Новости,
Парламентарий отметил, что пока рано говорить о том, с кем будут встречаться депутаты в КНДР и какие темы будут подняты.
«Конец октября — начало ноября месяца, где-то пятое ноября… В это время планируется», — добавил депутат, говоря о предварительной дате поездки.
Делегация депутатов Госдумы фракции ЛДПР 2—6 октября посещала столицу Северной Кореи Пхеньян. Делегация была принята на высоком уровне. Депутаты обсудили с послом РФ вопросы российско-корейского сотрудничества.