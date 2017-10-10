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03:50 (мск), источник: РИА Новости

Депутаты Госдумы планируют посетить КНДР в начале ноября

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы от всех фракций планируют совершить визит в КНДР в начале ноября, заявил РИА Новости координатор депутатской группы по связям с парламентом КНДР Казбек Тайсаев.

Источник: РИА Новости

«Мы планируем поехать, да… Я возглавляю комитет по дружбе с (Северной — ред.) Кореей. И в нашу депутатскую эту комиссию входят депутаты всех фракций. И (скорее всего) поедут представители всех фракций Госдумы», — сказал Тайсаев РИА Новости,

Парламентарий отметил, что пока рано говорить о том, с кем будут встречаться депутаты в КНДР и какие темы будут подняты.

«Конец октября — начало ноября месяца, где-то пятое ноября… В это время планируется», — добавил депутат, говоря о предварительной дате поездки.

Делегация депутатов Госдумы фракции ЛДПР 2—6 октября посещала столицу Северной Кореи Пхеньян. Делегация была принята на высоком уровне. Депутаты обсудили с послом РФ вопросы российско-корейского сотрудничества.

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