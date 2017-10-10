Омская мэрия выразила благодарность Виктору Назарову за его работу
Власти города Омска на данный момент не спешат комментировать назначение на пост врио губернатора Омской области уральца Александра Буркова.
Власти города Омска на данный момент не спешат комментировать назначение на пост врио губернатора Омской области уральца Александра Буркова.
Однако, вполне готовы прокомментировать работу теперь уже
«Сейчас все пишут о новом губернаторе Омской области, но хочется вспомнить, что сделал Виктор Иванович Назаров. Администрация города благодарна ему за работу, ведь именно во время его работы прошла основная подготовка города к 300-летию, празднование юбилея города прошло довольно успешно, было сделано действительно много, в этом есть, безусловно, его заслуга. Несмотря на тот факт, что отношения между муниципалитетом и областной властью не всегда были полны понимания, отремонтированные за последние два года дороги, построенные школы, детские сады, объекты культуры и спорта говорят о том, что эти годы были достаточно результативными для города», — отмечает
Напомним, Виктор Назаров возглавлял Омскую область с 2012 года — тогда Законодательное собрание утвердило его кандидатуру, предложенную президентом Дмитрием Медведевым. В мае 2015 года он досрочно ушел в отставку и затем в сентябре победил на выборах ставленника КПРФ Олега Денисенко, получив 59,9% голосов. До назначения главой региона занимал пост генерального директора «Газпром межрегионгаз Омск».