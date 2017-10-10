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08:32 (мск), источник: СуперОмск

Омская мэрия выразила благодарность Виктору Назарову за его работу

Власти города Омска на данный момент не спешат комментировать назначение на пост врио губернатора Омской области уральца Александра Буркова.

Источник: РИА "Новости"

Однако, вполне готовы прокомментировать работу теперь уже экс-губернатора Виктора Назарова. Как считают в муниципалитете, Виктор Иванович достойно отработал все время, что находился у власти, и годы его правления можно назвать как минимум результативными.

«Сейчас все пишут о новом губернаторе Омской области, но хочется вспомнить, что сделал Виктор Иванович Назаров. Администрация города благодарна ему за работу, ведь именно во время его работы прошла основная подготовка города к 300-летию, празднование юбилея города прошло довольно успешно, было сделано действительно много, в этом есть, безусловно, его заслуга. Несмотря на тот факт, что отношения между муниципалитетом и областной властью не всегда были полны понимания, отремонтированные за последние два года дороги, построенные школы, детские сады, объекты культуры и спорта говорят о том, что эти годы были достаточно результативными для города», — отмечает пресс-служба администрации Омска.

Напомним, Виктор Назаров возглавлял Омскую область с 2012 года — тогда Законодательное собрание утвердило его кандидатуру, предложенную президентом Дмитрием Медведевым. В мае 2015 года он досрочно ушел в отставку и затем в сентябре победил на выборах ставленника КПРФ Олега Денисенко, получив 59,9% голосов. До назначения главой региона занимал пост генерального директора «Газпром межрегионгаз Омск».

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