Омская мэрия выразила благодарность Виктору Назарову за его работу

Однако, вполне готовы прокомментировать работу теперь уже экс-губернатора Виктора Назарова. Как считают в муниципалитете, Виктор Иванович достойно отработал все время, что находился у власти, и годы его правления можно назвать как минимум результативными.

«Сейчас все пишут о новом губернаторе Омской области, но хочется вспомнить, что сделал Виктор Иванович Назаров. Администрация города благодарна ему за работу, ведь именно во время его работы прошла основная подготовка города к 300-летию, празднование юбилея города прошло довольно успешно, было сделано действительно много, в этом есть, безусловно, его заслуга. Несмотря на тот факт, что отношения между муниципалитетом и областной властью не всегда были полны понимания, отремонтированные за последние два года дороги, построенные школы, детские сады, объекты культуры и спорта говорят о том, что эти годы были достаточно результативными для города», — отмечает пресс-служба администрации Омска.