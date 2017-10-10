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04:41 (мск), источник: ИА REGNUM

Недострой Hyatt продают против воли врио губернатора Приморья

Торги должны состояться через месяц.

Источник: Reuters

Российский аукционный дом не снял с продажи гостиничный комплекс Hyatt, расположенный на мысе Бурный во Владивостоке, несмотря на заявление врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По состоянию на 10 октября гостиничный комплекс числится среди лотов Российского аукционного дома, продолжается приём заявок. На 8 ноября назначено определение участников торгов, сами торги должны состояться 9 ноября. Недострой продают за 2,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что не намерен продавать за бесценок гостиничные комплексы. По его словам, будет найден соинвестор для завершения строительства. Кроме того, Тарасенко обещал уволить людей, причастных к стройкам.

Возведение гостиничных комплексов Hyatt на мысе Бурный и на Корабельной набережной Владивостока должно было завершиться к саммиту АТЭС 2012 года. В объекты инвестировали 7,5 млрд рублей, однако они так и не были достроены. За эти годы сумма вложенных средств увеличилась до 18,5 млрд рублей.

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