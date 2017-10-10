Недострой Hyatt продают против воли врио губернатора Приморья

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Российский аукционный дом не снял с продажи гостиничный комплекс Hyatt, расположенный на мысе Бурный во Владивостоке, несмотря на заявление врио губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По состоянию на 10 октября гостиничный комплекс числится среди лотов Российского аукционного дома, продолжается приём заявок. На 8 ноября назначено определение участников торгов, сами торги должны состояться 9 ноября. Недострой продают за 2,9 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что не намерен продавать за бесценок гостиничные комплексы. По его словам, будет найден соинвестор для завершения строительства. Кроме того, Тарасенко обещал уволить людей, причастных к стройкам.