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04:52 (мск), источник: VLADNEWS

Игорь Пушкарев: Скоро вернемся во Владивосток!

Временно отстраненный от должности глава города подтвердил завершение ознакомления с материалами уголовного дела.

Источник: VLADNEWS

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарёв прокомментировал в социальных сетях завершение ознакомления с уголовным делом, сообщает РИА VladNews.

«6 октября мы с адвокатами закончили ознакомление с материалами уголовного дела. На днях все документы будут отправлены в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Есть надежда на то, что в прокуратуре работают более квалифицированные кадры, которые увидят все нестыковки и вернут дело на дополнительное расследование. Но, как всегда, мы готовимся к любому варианту развития событий. Даже если в прокуратуре закроют глаза на все допущенные нарушения, это будет означать, что мы вскоре вернёмся во Владивосток. Лично для меня нахождение в родном городе придаст силы отстаивать свою невиновность в столь непростой период», — написал градоначальник на своих страницах в социальных сетях.

Напомним, ранее адвокат мэра Константин Третьяков заявил, что с материалами дела также ознакомился представитель потерпевшего — МУП «Дороги Владивостока», который в очередной раз заявил, что ущерб отсутствует, а муниципальное предприятие получило только прибыль от взаимоотношений с группой компании «Востокцемент» и заявил ходатайство о прекращении дела.

Как отметил политолог Павел Наливайко, учитывая нынешние обстоятельства уголовного дела и факт поддержки прокуратурой позиции следствия в процессе предварительного расследования, высока вероятность, что утверждение обвинительного заключения пройдёт быстро, а Игорь Пушкарёв вернётся во Владивосток до конца 2017 года.

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