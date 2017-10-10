За кресло мэра Красноярска будут бороться 10 из 13 кандидатов

Конкурсная комиссия зарегистрировала 10 из 13 кандидатов, которые будут бороться за кресло мэра Красноярска. Такое решение было принято на заседании, которое прошло в закрытом режиме.

Не были допущены к участию в конкурсе три кандидата. Андрей Попов и Александр Потылицын, поскольку не предоставили полный пакет документов и Анастасия Курдюкова — неверно заполнила форму предоставления сведений о доходах. В итоге за пост главы города будут бороться действующий мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, два депутата горсовета и бизнесмены Владимир Владимиров и Владимир Егоров, министр транспорта Красноярского края Сергей Еремин, руководитель администрации Советского района Владислав Логинов, руководитель «Сибцветметниипроект» Александр Южанников, председатель общественной организации «Культура Сибири», торговый представитель ООО «Тайга» Андрей Худоногов, член Совета Гражданской ассамблеи Красноярского края Юрий Тяжельников. Также на должность градоночальника претендуют две женщины — генеральный директор Полиграфической компании «Ситалл» Юлия Ганусова, генеральный директор «Электросетьсервис» Татьяна Панкрац.