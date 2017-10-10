Новый губернатор заявил, что создаст команду из омских чиновников

Источник: Аргументы и факты

Накануне, 9 октября, врио губернатора Омской области Александр Бурков в эфире передачи «Вести» на телеканале «Россия 24» рассказал о своих планах развития региона.

Несмотря на то, что Бурков откровенно заявил: «Нельзя сказать, что я сильно знаком с регионом. К сожалению, я там не работал». Новый губернатор уже обозначил первоочередные задачи, которые стоят перед ним.

Бурков собирается исходить из того, что в регионе наблюдается убыль населения, а значит необходимо сделать жизнь жителей Омской области более комфортной, благоприятной. Также новый губернатор отметил, что будет опираться на местные кадры, ведь они как никто знают специфику региона.