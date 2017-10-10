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07:31 (мск), источник: ТАСС

Правительство Новосибирской области ушло в отставку

В правительство области, помимо главы региона, входят два первых заместителя, четыре вице-губернатора, 16 министров, два руководителя департамента и замруководителя администрации губернатора.

Источник: РИА "Новости"

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области, где произошла смена губернатора, во вторник сложило свои полномочия, говорится распоряжении временно исполняющего обязанности губернатора региона Андрея Травникова. Все члены кабинета министров продолжат исполнять свои обязанности до нового назначения.

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«Объявить об отставке правительства Новосибирской области. Правительству Новосибирской области продолжить исполнение своих полномочий до сформирования нового состава правительства Новосибирской области», — говорится в постановлении, опубликованном на сайте регионального правительства.

В пресс-службе объяснили, что в соответствии с законом Новосибирской области «О системе исполнительных органов государственной власти Новосибирской области» срок полномочий членов правительства ограничен сроком полномочий действующего губернатора региона.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу согласовал отставку бывшего губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого, которому в июле исполнилось 69 лет. Врио главы региона назначен 46-летний Андрей Травников.

Правительство Новосибирской области возглавляет губернатор. В него также входят два первых заместителя, четыре вице-губернатора, 16 министров, два руководителя департамента и замруководителя администрации губернатора.

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