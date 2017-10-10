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08:29 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Досрочные выборы губернатора Омской области пройдут в 2018 году

Виктор Назаров, 54-летний уроженец Омской области, возглавил регион в 2012 году.

Выборы губернатора Омской области в связи с досрочной отставкой главы региона Виктора Назарова состоятся в единый день голосования — осенью 2018 года, сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии.

«По федеральному законодательству выборы будут назначены на ближайший единый день голосования. Это, предварительно, 9 сентября 2018 года», — сказал представитель облизбиркома.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, назначив врио губернатора депутата Госдумы от «Справедливой России» Александра Буркова.

Виктор Назаров, 54-летний уроженец Омской области, возглавил регион в 2012 году, став вторым губернатором региона, после Леонида Полежаева, занимавшего этот пост более 20 лет. Его полномочия должны были истечь в сентябре 2020 года.

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