Досрочные выборы губернатора Омской области пройдут в 2018 году

Выборы губернатора Омской области в связи с досрочной отставкой главы региона Виктора Назарова состоятся в единый день голосования — осенью 2018 года, сообщили в пресс-службе областной избирательной комиссии.

«По федеральному законодательству выборы будут назначены на ближайший единый день голосования. Это, предварительно, 9 сентября 2018 года», — сказал представитель облизбиркома.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, назначив врио губернатора депутата Госдумы от «Справедливой России» Александра Буркова.