Досрочные выборы губернатора Омской области пройдут в 2018 году
Виктор Назаров, 54-летний уроженец Омской области, возглавил регион в 2012 году.
Виктор Назаров, 54-летний уроженец Омской области, возглавил регион в 2012 году.
Выборы губернатора Омской области в связи с досрочной отставкой главы региона Виктора Назарова состоятся в единый день голосования — осенью 2018 года, сообщили в
«По федеральному законодательству выборы будут назначены на ближайший единый день голосования. Это, предварительно, 9 сентября 2018 года», — сказал представитель облизбиркома.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова, назначив врио губернатора депутата Госдумы от «Справедливой России» Александра Буркова.
Виктор Назаров, 54-летний уроженец Омской области, возглавил регион в 2012 году, став вторым губернатором региона, после Леонида Полежаева, занимавшего этот пост более 20 лет. Его полномочия должны были истечь в сентябре 2020 года.