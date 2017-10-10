Рощупкин: Узбекистан и РФ прорабатывают планы по новым военным учениям

Источник: Sputnik

По словам Рощупкина, на узбекском полигоне отрабатывались действия по ликвидации бандргуппировок, а также проходил обмен опытом и знакомство с тактическими схемами.

«Узбекская сторона показала нам свои образцы вооружения, некоторые из них наши офицеры и военнослужащие увидели впервые. Российские военные в свою очередь продемонстрировала свою экипировку, в том числе, комплекты “Ратник”, а также разведывательный контур “Стрелец”, который через систему беспилотников помогает координировать огонь минометов. Эта система крайне заинтересовала узбекских коллег», — отметил представитель Минобороны РФ.

Говоря об организационной части учений, он заметил, что, несмотря на спартанские условия размещения, принимающая сторона обеспечила достаточный уровень комфорта, а солдаты и офицеры по достоинству оценили великолепную узбекскую кухню фруктовое изобилие.