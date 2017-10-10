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07:33 (мск), источник: Sputnik

Рощупкин: Узбекистан и РФ прорабатывают планы по новым военным учениям

Начальник пресс-службы Центрального военного округа вооруженных сил России Ярослав Рощупкин рассказал Sputnik о том, как прошли первые за 12 лет совместные узбекско-российские тактические учения на полигоне «Фориш», и чем они были полезны для обеих сторон.

Источник: Sputnik

По словам Рощупкина, на узбекском полигоне отрабатывались действия по ликвидации бандргуппировок, а также проходил обмен опытом и знакомство с тактическими схемами.

«Узбекская сторона показала нам свои образцы вооружения, некоторые из них наши офицеры и военнослужащие увидели впервые. Российские военные в свою очередь продемонстрировала свою экипировку, в том числе, комплекты “Ратник”, а также разведывательный контур “Стрелец”, который через систему беспилотников помогает координировать огонь минометов. Эта система крайне заинтересовала узбекских коллег», — отметил представитель Минобороны РФ.

Говоря об организационной части учений, он заметил, что, несмотря на спартанские условия размещения, принимающая сторона обеспечила достаточный уровень комфорта, а солдаты и офицеры по достоинству оценили великолепную узбекскую кухню фруктовое изобилие.

Говоря о перспективах дальнейшего сотрудничества, Рощупкин подчеркнул, что взаимодействие и обмен делегаций продолжится. Точные планы будут определены до конца года на штабных переговорах, кроме того, обсуждается возможность проведения новых совместных учений на российской или на узбекской территории.

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