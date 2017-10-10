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07:37 (мск), источник: Tengrinews

Сагинтаев о высказывании Атамбаева: Мы не должны стать посмешищем для других народов

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев еще раз прокомментировал высказывания президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Вчера я выступил в связи с некорректным высказыванием президента Кыргызстана Атамбаева, основанном на манипуляции цифрами, не имеющими под собой никаких оснований. Считаю, что сильные и ответственные политики не могут позволить себе действия подобного рода. В своем заявлении я дал официальную позицию правительства, подкрепленную достоверными фактами. Успехи Казахстана бесспорны и признаны международным сообществом. Все это достигнуто благодаря курсу и политическому лидерству нашего Елбасы — президента Казахстана Нурсултана Назарбаева», — подчеркнул Сагинтаев на заседании правительства. «Казахстан — братское для Кыргызстана государство. И это не просто слова. Например, все транспортные торговые выходы Кыргызской республики и авиа-, железнодорожные, автомобильные маршруты идут через Казахстан, но мы никогда не принимали ограничительных мер. Более того, все эти годы наша страна помогает кыргызскому народу, с пониманием относится к просьбам руководства Кыргызстана. Мы родственные народы — казахи и кыргызы. Сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, но она не должна оставить тень сомнения между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов и должны сохранить единство наших братских народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего укрепления нашего социально-экономического благополучия», — добавил он.

Ранее на сайте премьер-министра Казахстана появилось заявление Бакытжана Сагинтаева в связи с высказываниями президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

«Подтверждая приверженность курсу развития двусторонних отношений с Кыргызской Республикой, уверен, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения президента Кыргызстана, сделанные в предвыборных целях, не должны нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами», — отмечалось в заявлении Сагинтаева.

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