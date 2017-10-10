Жители села Ракитного попросили Шпорта решить вопрос с военным городком

Источник: Восток Медиа

Жители села Ракитного в Хабаровском районе обратились к губернатору края Вячеславу Шпорту во время его приезда. Они попросили его помочь в решении вопроса с передачей военного городка на баланс муниципалитета, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ситуацию контролирует глава Хабаровского района Денис Удод. По его словам, в министерстве обороны пока не дали однозначного ответа, будут ли передавать военный городок, находящийся на территории Ракитненского сельского поселения, на баланс его администрации.

«Мы за, все готовы — Минобороны тянет. Сейчас всё на стадии решения. Ни да, ни нет. Не могут определиться, нужен им самим этот военный городок или не нужен. Хотя в эту зиму отопление дали, мы плотно работаем с ресурсоснабжающей организацией. Есть вопросы к управляющей компании, но мы и с ней работаем», — сообщил Денис Удод.

Сейчас, согласно документам, решения вопроса передачи военных зданий ожидают порядка 1500 человек. Такие данные озвучила и. о. главы Ракитненского сельского поселения Наталья Католик. Некоторые из них обратились к Вячеславу Шпорту сегодня, 10 октября, во время его визита в населённый пункт.

«А стадия решения очень долго длится. Лично мы пришли вот только из-за этого к вам. Пожалуйста, помогите», — обратилась жительница села Ракитного Зинаида Галай.

Глава Хабаровского края отметил, что, как правило, обычно наблюдается обратная ситуация: муниципальное образование отказывается брать пришедшие в плачевное состояние объекты минобороны. По его мнению, в ином раскладе разрешения ситуации удастся достичь.