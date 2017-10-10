Жители села Ракитного попросили Шпорта решить вопрос с военным городком
Местная администрация готова принять здания на свой баланс, но минобороны не принимает решение.
Местная администрация готова принять здания на свой баланс, но минобороны не принимает решение.
Жители села Ракитного в Хабаровском районе обратились к губернатору края Вячеславу Шпорту во время его приезда. Они попросили его помочь в решении вопроса с передачей военного городка на баланс муниципалитета, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Ситуацию контролирует глава Хабаровского района Денис Удод. По его словам, в министерстве обороны пока не дали однозначного ответа, будут ли передавать военный городок, находящийся на территории Ракитненского сельского поселения, на баланс его администрации.
«Мы за, все готовы — Минобороны тянет. Сейчас всё на стадии решения. Ни да, ни нет. Не могут определиться, нужен им самим этот военный городок или не нужен. Хотя в эту зиму отопление дали, мы плотно работаем с ресурсоснабжающей организацией. Есть вопросы к управляющей компании, но мы и с ней работаем», — сообщил Денис Удод.
Сейчас, согласно документам, решения вопроса передачи военных зданий ожидают порядка 1500 человек. Такие данные озвучила и. о. главы Ракитненского сельского поселения Наталья Католик. Некоторые из них обратились к Вячеславу Шпорту сегодня, 10 октября, во время его визита в населённый пункт.
«А стадия решения очень долго длится. Лично мы пришли вот только
Глава Хабаровского края отметил, что, как правило, обычно наблюдается обратная ситуация: муниципальное образование отказывается брать пришедшие в плачевное состояние объекты минобороны. По его мнению, в ином раскладе разрешения ситуации удастся достичь.
«Обычно как бывает у нас? Обычно нам министерство обороны передаёт развалины, а муниципалитет и район не хочет брать. А тут ситуация другая. Если здесь есть желание, я думаю, мы заключим соглашение», — озвучил Вячеслав Шпорт.