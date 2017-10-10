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08:41 (мск), источник: Вести - Пермь

В Пермском крае ужесточили закон о тишине

К времени покоя добавили час.

Источник: Reuters

Теперь шуметь нельзя по будням после 22:00 до 7:00 и по выходным с 22.00 до 9.00 утра. Ранее тишина начиналась в 23:00. Закон распространяется не только на жильцов, но и на больницы, дома отдыха, детсады с круглосуточным пребыванием, школы, дома-интернаты, номера гостиниц, общежития.

Полиция выезжает на место правонарушения, отправляет материал в районную администрацию, после этого суд выносит решение. Штраф за нарушение для граждан составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 50 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма увеличится в 2 раза.

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