В Североуральске выбрали мэра

Источник: УралИнформБюро

Депутаты муниципальной думы пятого созыва Североуральска выбрали нового мэра. Им стал исполняющий обязанности главы администрации Василий Матюшенко, набрав 15 голосов из 19, передает «Уралинформбюро».

Всего на конкурс, стартовавший в городе 11 сентября 2017 года, заявлялись шесть претендентов. Среди них Олег Чистяков, Виктор Ильин, Светлана Миронова, Светлана Скоробогатова, Василий Матюшенко и Владимир Гусаков. На втором этапе, по итогам работы конкурсной комиссии половина кандидатов «отсеялась», сообщили в администрации Североуральска.

Один из претендентов на пост главы, исполняющий обязанности замглавы администрации Владимир Гусаков снял свою кандидатуру, о чем депутатам стало известно лишь в день голосования.

В итоге, конкуренцию Василию Матюшенко составила директор Североуральского психоневрологического интерната Светлана Скоробогатова, получившая в свою поддержку всего один голос. 15 депутатов отдали голоса за Василия Матюшенко, еще трое проголосовали «против всех».