Назаров попрощался с коллективом

Источник: РИА "Новости"

Экс-губернатор собрал бывших подчиненных в стенах своего кабинета для прощальной речи. О чем шел разговор, пока неизвестно. Журналистов упорно не пускали на мероприятие.

Вполне вероятно, Назаров ограничился напутственными словами.

Скорее всего, прощальной речи перед жителями Омской области также не будет, по примеру отставок в других регионах.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Александра Буркова. Соответствующее решение было опубликовано в понедельник, 9 октября.