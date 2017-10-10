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08:25 (мск), источник: СуперОмск

Назаров попрощался с коллективом

Вторник, 10 октября, возможно, стал последним днем работы Виктора Назарова в стенах правительства Омской области.

Источник: РИА "Новости"

Экс-губернатор собрал бывших подчиненных в стенах своего кабинета для прощальной речи. О чем шел разговор, пока неизвестно. Журналистов упорно не пускали на мероприятие.

Вполне вероятно, Назаров ограничился напутственными словами.

Скорее всего, прощальной речи перед жителями Омской области также не будет, по примеру отставок в других регионах.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Александра Буркова. Соответствующее решение было опубликовано в понедельник, 9 октября.

Выборы губернатора Омской области пройдут 9 сентября 2018 года. Не исключено, что Буркову будет оппонировать бывший депутат Госдумы Олег Денисенко.

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