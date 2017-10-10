Назаров попрощался с коллективом
Вторник, 10 октября, возможно, стал последним днем работы Виктора Назарова в стенах правительства Омской области.
Вторник, 10 октября, возможно, стал последним днем работы Виктора Назарова в стенах правительства Омской области.
Вполне вероятно, Назаров ограничился напутственными словами.
Скорее всего, прощальной речи перед жителями Омской области также не будет, по примеру отставок в других регионах.
Напомним, президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Александра Буркова. Соответствующее решение было опубликовано в понедельник, 9 октября.
Выборы губернатора Омской области пройдут 9 сентября 2018 года. Не исключено, что Буркову будет оппонировать бывший депутат Госдумы Олег Денисенко.