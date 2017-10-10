Мирзиёев поручил разработать ряд ключевых документов для аграриев

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил правительству в ближайшие несколько месяцев разработать ряд ключевых программ для развития аграрной сферы, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Так, например, кабмин до середины декабря подготовит нормативно-правовые акты, направленные на дальнейшее развитие животноводства, птицеводства, рыбоводства, плодоовощеводства, пчеловодства и других важных направлений сельского хозяйства, координацию деятельности фермерских хозяйств в этой сфере и повышение ее эффективности.

Также правительством в начале будущего года будет представлена программа комплексных мероприятий по широкому внедрению рыночных инфраструктур, инноваций, научных достижений и современных информационно-коммуникационных технологий. Её главная цель — повышение эффективности и рентабельности сельского хозяйства, особенно при механизации сбора хлопка, а также дальнейшее совершенствование трудовых отношений в сфере.

Еще одно важное направление — обеспечение продовольственной безопасности. В этой связи глава государства поручил Кабинету Министров до середины декабря разработать комплексную программу мероприятий по обеспечению продовольственной безопасности республики до 2020 года.

Напомним, что в прошлом году объем валовой продукции сельского хозяйства Узбекистана достиг 47,4 триллиона сумов. На 1 января 2017 года количество действующих фермерских хозяйств превысило 132 тысячи, дехканских — 4,7 миллиона.