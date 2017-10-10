В Венгрии пересмотрят соглашение об ассоциации Украины с ЕС

Глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что новый закон об образовании создает худшую ситуацию для венгров на Украине, чем во времена советской власти. Глава МИД Венгрии подчеркнул, что данные меры украинского правительства являются «хорошо продуманной стратегией внутренней политики».

По словам Сийярто, единственный способ заставить Украину изменить закон, нарушающий права меньшинств — это усилить международное давление на нее.

«Этими мерами является упразднение Соглашения об ассоциации [Украины с ЕС — РБК], которое требует расширения прав меньшинств, что должно быть предотвращено международным давлением» — сказал он.

Министр добавил, что ситуация, когда рядом с Евросоюзом запрещают образование на родном языке, является «неприемлемой».

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В конце сентября Венгрия, в связи с принятием Киевом нового закона об образовании, уже пригрозила блокировать любые шаги по дальнейшей евроинтеграции Украины. 3 октября, венгерский МИД вновь критиковал новый украинский закон об образовании. Глава внешнеполитического ведомства страны Петер Сийярто назвал его «ударом в спину».