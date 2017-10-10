Президент Узбекистана делает ставку на молодежь

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В условиях динамичного развития науки и технологий, возрастания конкуренции в глобальном мире конкурентоспособность каждого государства и общества в этом процессе будет зависеть от интеллектуальной развитости молодежи и оказываемого внимания для полноценной реализации ее таланта и способностей.

Поэтому данный вопрос всегда находит свое отражение во всех стратегиях, нацеленных на обеспечение долгосрочного развития государств. Не стала исключением Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017−2021 годы. В ней отдельный раздел посвящен вопросам совершенствования государственной молодежной политики. Он охватывает комплекс приоритетов, призванный повысить эффективность государственной политики в отношении молодежи — 10 миллионов граждан Узбекистана или 31% населения страны.

В этом контексте необходимость создания Союза молодежи Узбекистана была продиктована самой жизнью, которая требует от организации решения самых актуальных вопросов в жизни молодежи, особенно по созданию достойных условий для обретения неорганизованной молодежью своего места в жизни, оказанию молодежи всемерной поддержки, обеспечению ее профессиональной ориентации и занятости, стимулированию ее инициатив.

Весьма символичным представляется объявление дня образования Союза молодежи Узбекистана — 30 июня — Днем молодежи. Поскольку данный Союз станет структурой, обеспечивающей эффективное взаимодействие

с государственными органами, негосударственными некоммерческими организациями и другими институтами гражданского общества в реализации государственной молодежной политики, осуществляющей профессиональную деятельность под девизом «Молодежь — строитель будущего».

На наш взгляд, данный девиз выбран не случайно — он олицетворяет принципиальный подход Президента Узбекистана в его стратегии касательно перспектив развития государства. Шавкат Мирзиёев делает ставку на молодежь.

Это также подтверждается тем, что Главой Узбекистана организована Служба по вопросам молодежной политики Аппарата Президента Узбекистана, которой руководит Государственный советник Президента по вопросам молодежной политики — председатель Центрального Совета Союза молодежи Узбекистана. Это означает, что молодежный вопрос всегда будет находиться в фокусе внимания Президента страны.

Следует заметить, что нельзя ожидать какого-либо результата от деятельности организации, если она не подкреплена нужным объемом материальных средств. В этой связи в Фонд развития Союза молодежи Узбекистана будут перечислены 8% от начисленной суммы единого налогового платежа предприятий малого бизнеса. Дочерние предприятия, организуемые при Союзе молодежи Узбекистана по обучению различным предметам, в том числе иностранным языкам, компьютерному программированию и основам предпринимательства, будут освобождены от уплаты всех видов налогов сроком на 10 лет. При этом 20% от суммы, оставшейся в распоряжении предприятия в результате применения этой льготы, будут перечисляться в Фонд развития Союза молодежи Узбекистана.

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Воспользовавшись созданными условиями, Союз молодежи Узбекистана уже приступил к формированию молодой силы, определяющей будущее страны.

В этих целях Союз создает различные молодежные ассоциации, центры оказания социально-психологической помощи, а также организует ряд крупных мероприятий.

Кроме того, Союз приступил к изучению интересов и проблем, волнующих молодежь Узбекистана, находящейся за рубежом в целях обучения или осуществления трудовой деятельности. Организация также предпринимает меры по установлению сотрудничества с международными молодежными организациями и аналогичными организациями зарубежных стран, что позволит изучить передовой опыт по работе с молодежью. В этих целях представители Союза молодежи совершили визиты в августе текущего года в Китай и в сентябре в Казахстан. На ближайшее будущее аналогичные визиты запланированы в Россию, Республику Корея, Германию и другие страны.

Следует подчеркнуть, что в стране принимается ряд конкретных мер, которые нацелены на стимулирование активности молодежи в общественно-политической жизни.

В частности, в интернет-пространстве широко обсуждались назначения на высокие государственные должности очень молодых, в то же время перспективных кадров. 22-летний выпускник Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте Алишер Саъдуллаев был назначен на пост заместителя министра народного образования, а 25-летний выпускник Туринского политехнического университета в Ташкенте Олимжон Туйчиев был назначен на должность заместителя генерального директора Агентства по науке и технологиям.

После своего назначения Алишер Саъдуллаев в интервью местным СМИ заявил, что не зря Президент страны назначил на эту должность представителя молодежи, этим решением Глава государства намерен призывать молодежь к смелости, открыто высказывать свои идеи. Мнение молодого чиновника ярко свидетельствует о стремлении Шавката Мирзиёева морально стимулировать молодое поколение к самореализации.

Другим заслуживающим внимания шагом стал запуск Молодежного пресс-клуба, который стал платформой для качественного и оперативного освещения событий жизни молодежи. Здесь будет проводиться открытый диалог между представителями госорганов, экспертного сообщества и СМИ для конструктивного обсуждения вопросов молодежного направления. Данная платформа также будет служить повышению активности молодежи в общественно-политической жизни страны.

«Социальным лифтом» для молодежи можно назвать недавно созданный в Узбекистане Институт изучения проблем молодежи и подготовки перспективных кадров при Академии государственного управления при Президенте Республики Узбекистан. Основанием для такого вывода может служить то, что на Институт возложены такие амбициозные задачи, как формирование базы данных перспективных молодых кадров органов государственной власти, общественных организаций, создание системы мониторинга их профессионального развития, подготовка предложений по выдвижению данных кадров на управленческие должности, а также организация учебных курсов по переподготовке и повышению квалификации перспективных молодых кадров органов государственной власти, государственного и хозяйственного управления, общественных организаций.

Сказанное дает основание утверждать, что в Узбекистане взят курс на повышение роли молодежи в общественно-политической жизни. В этом плане делается акцент на всестороннюю поддержку молодежных инициатив как со стороны государства, так и со стороны молодежных организаций. Исходя из этого, можно утверждать, что на новом этапе развития Узбекистана молодежи отведено особое место.