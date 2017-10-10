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08:29 (мск), источник: Sputniknews.kz

Топливный кризис: уволены вице-министр энергетики и зампред КМГ

Нехватка бензина АИ-92 на заправках в Казахстане привела к увольнениям и выговорам.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 окт — Sputnik. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев уволил вице-министра энергетики Асета Магауова и заместителя правления нацкомпании «КазМунайГаз» Данияра Берлибаева за топливный кризис, разразившийся в стране.

В ходе заседания правительства премьер потребовал от министра энергетики Каната Бозумбаева объяснить ситуацию с возникновением дефицита с сентября этого года самой ходовой марки бензина — АИ-92 — на заправках страны. Выслушав доклады Бозумбаева, а также председателя правления нацкомпании «КазМунайГаз» Сауата Мынбаева, ссылавшихся на практическую остановку осенью двух крупных НПЗ на ремонт и повышение цены бензина в соседней России, глава правительства назвал их объяснения «отговорками».

Сагинтаев подчеркнул, что не может принять аргументацию министерства энергетики, а также нацкомпании, в чьем управлении находятся полностью или частично все три крупных НПЗ республики.

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«Заранее знали, еще в мае было написано письмо, что переносится ремонт павлодарского НПЗ с весны на осень, все прекрасно понимали, что будут друг за другом поочередно останавливаться два завода. И можно было прояснить ситуацию, заранее просчитать — какой объем, откуда, в какие регионы мы должны будем завозить, а не заниматься этим в сентябре. На пустом месте создали напряженность», — констатировал премьер-министр.

В этой связи, по его мнению, действия должностных лиц минэнерго можно и нужно считать «уклонением от своих прямых должностных обязанностей».

«За это надо нести ответственность, поэтому я принимаю следующее решение: первое, в связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает президент страны, я сегодня вношу на имя главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Алдабергеновичу Бозумбаеву, — заявил Сагинтаев. — Второе: по вице-министрам, это моя прерогатива, поэтому я относительно вице-министра энергетики Асета Магауова принимаю решение — освободить от занимаемой должности. Канцелярии подготовить сегодня соответствующее решение правительства».

Далее глава правительства напомнил, что он является председателем совета директоров АО «Самрук-Казына», в структуру которой входит КМГ. И поручил главе «Самрука» Умирзаку Шукееву в установленном порядке принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора на председателя правления нацкомпании КМГ Сауата Мынбаева «за ненадлежащее исполнение своих обязанностей».

Помимо этого, Шукеев получил поручение «принять меры по прекращению полномочий заместителя правления нацкомпании Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей».

«Прошу проинформировать меня о принятых мерах», — обратился к Шукееву премьер.

А затем обратился ко всем министрам, подчеркнув, что они несут персональную ответственность за состояние дел во вверенных им отраслях, обладая при этом всеми необходимыми полномочиями и возможностями, в связи с чем перекладывание ответственности на других с их стороны приниматься не будет.

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