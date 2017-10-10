Моргулис: американские сенаторы читают журнал о Беларуси
Почетный консул Беларуси в США, основатель концепции «Духовная дипломатия» Майкл Моргулис рассказал радио Sputnik Беларусь о журнале, который открывает нашу страну американской элите.
Почетный консул Беларуси в США, основатель концепции «Духовная дипломатия» Майкл Моргулис рассказал радио Sputnik Беларусь о журнале, который открывает нашу страну американской элите.
Администрация президента США, сенаторы и конгрессмены, университеты и банки регулярно получают красочный журнал «US Belarus Оbserver», который издает известный проповедник, почетный консул Беларуси в США, писатель, основатель концепции «Духовная дипломатия» Майкл Моргулис.
«Я установил такой закон: журнал о Беларуси должен быть написан на “американском” английском языке, не на том, на каком пишут иностранцы. У нас работают серьезные, профессиональные люди, мы переводим статьи, в которых белорусы рассказывают о себе, о жизни… Для американцев это открытие другой планеты, маленькой планеты под названием Беларусь», — говорит Моргулис.