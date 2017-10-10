Моргулис: американские сенаторы читают журнал о Беларуси

«Я установил такой закон: журнал о Беларуси должен быть написан на “американском” английском языке, не на том, на каком пишут иностранцы. У нас работают серьезные, профессиональные люди, мы переводим статьи, в которых белорусы рассказывают о себе, о жизни… Для американцев это открытие другой планеты, маленькой планеты под названием Беларусь», — говорит Моргулис.