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09:05 (мск), источник: Actualitati.md

Президент Молдовы вылетел в Сочи для участия в заседании Совета глав государств СНГ и ЕЭС

Сегодня, 10 октября, Президент Республики Молдова Игорь Додон отправился в Сочи для участия в заседании Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского Экономического Совета, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

— В ходе мероприятий предусмотрены мои встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и другими официальными лицами.

В рамках визита предусмотрено посещение Сочинского государственного университета и встреча со студентами этого университета, а также с представителями молдавской диаспоры города Сочи и Краснодарского края.

Нам есть что обсудить с нашими стратегическими партнёрами по СНГ, в том числе с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В ходе этих мероприятий должен быть принят целый ряд судьбоносных решений, касающихся нашей страны, её экономического развития, увеличения нашего экспорта и судьбы нашей диаспоры.

Уверен, визит пройдёт успешно, — заявил Президент РМ.

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