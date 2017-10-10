Президент Молдовы вылетел в Сочи для участия в заседании Совета глав государств СНГ и ЕЭС

— В ходе мероприятий предусмотрены мои встречи с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и другими официальными лицами.

В рамках визита предусмотрено посещение Сочинского государственного университета и встреча со студентами этого университета, а также с представителями молдавской диаспоры города Сочи и Краснодарского края.

Нам есть что обсудить с нашими стратегическими партнёрами по СНГ, в том числе с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. В ходе этих мероприятий должен быть принят целый ряд судьбоносных решений, касающихся нашей страны, её экономического развития, увеличения нашего экспорта и судьбы нашей диаспоры.