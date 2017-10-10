Глава МЧС произвел ряд новых назначений
Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан подписал приказы о назначении ряда военнослужащих.
Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан подписал приказы о назначении ряда военнослужащих.
ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Подполковник Сотиев Хуршид Тулкинбаевич назначен на должность начальника Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента.
Ранее подполковник Сотиев занимал должность начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Навоийской области, сообщает
Подполковник Мейлиев Улмас Пардаевич назначен на должность начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области.
Ранее подполковник Мейлиев занимал должность начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Джизакской области.
Подполковник Джамалов Аброр Бахтиярович назначен на должность начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Джизакской области.
Ранее подполковник Джамалов занимал должность начальника отдела Оперативного управления Центрального аппарата МЧС.