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09:02 (мск), источник: Sputnik

Глава МЧС произвел ряд новых назначений

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан подписал приказы о назначении ряда военнослужащих.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 окт — Sputnik. Подполковник Сотиев Хуршид Тулкинбаевич назначен на должность начальника Управления по чрезвычайным ситуациям города Ташкента.

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Ранее подполковник Сотиев занимал должность начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Навоийской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Подполковник Мейлиев Улмас Пардаевич назначен на должность начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Самаркандской области.

Ранее подполковник Мейлиев занимал должность начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Джизакской области.

Подполковник Джамалов Аброр Бахтиярович назначен на должность начальника Управления по чрезвычайным ситуациям Джизакской области.

Ранее подполковник Джамалов занимал должность начальника отдела Оперативного управления Центрального аппарата МЧС.

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