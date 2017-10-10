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09:50 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбург приедет президент Чехии

Екатеринбург намерен посетить президент Чехии Милош Земан. Он запланировал визит в столицу Урала на вторую половину ноября.

Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, готовность приехать в Екатеринбург Милош Земан подтвердил на встрече с российской делегацией, которая состоялась на площадке 59-й машиностроительной выставки MSV в чешском городе Брно.

«Я очень рад, что три года назад пообещал Евгению Куйвашеву посетить Екатеринбург, и в ноябре этого года мне представится возможность реализовать свое обещание»
Земан

Отметим, что губернатор Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал стратегический характер партнерства Свердловской области и Чехии, который подтвержден успешными примерами производственной кооперации. Так, станкостроительная продукция совместного предприятия «ГРС-Урал» в этом году признана российским Минпромторгом частью национального и экспортного бренда «Сделано в России».

«Чешский бизнес активно присутствует во многих отраслях нашей экономики: машино- и станкостроении, энергетике, инфраструктурных проектах. Развивается сотрудничество в сфере авиастроения, производства изоляционных материалов, котельного оборудования. Все это мы готовы продемонстрировать вам в ходе визита в наш регион», — сказал на переговорах с президентом Чехии первый заместитель губернатора Среднего Урала Алексей Орлов.

Делегация Среднего Урала по приглашению министра промышленности и торговли Чехии Йиржи Гавличека во главе с Алексеем Орловым сейчас находится в Брно с рабочим визитом. В ее состав вошли представители руководства таких компаний, как научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», «УГМК-Холдинг», «Уралтрансмаш», «Уралтехпромсервис», «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» и другие представители бизнеса.

По итогам 2016 года товарооборот Свердловской области с Чешской Республикой превысил 250 млн. долларов США.

По сравнению с 2015 годом оборот торговли увеличился на 86%, при этом экспорт вырос на 53% и превысил 176 млн. долларов США. Увеличение показателя обусловлено ростом объема взаимных поставок металлических изделий и машиностроительной продукции. Чешская Республика переместилась с 18 на 9 место среди стран-торговых партнёров Свердловской области. В первом полугодии 2017 года положительные тенденции продолжились: товарооборот вырос на 93,9% к аналогичному показателю 2016 года и составил 171,1 млн. долларов США. Это шестое место в списке стран-контрагентов Свердловской области.

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