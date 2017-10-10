В Екатеринбург приедет президент Чехии
Екатеринбург намерен посетить президент Чехии Милош Земан. Он запланировал визит в столицу Урала на вторую половину ноября.
Екатеринбург намерен посетить президент Чехии Милош Земан. Он запланировал визит в столицу Урала на вторую половину ноября.
Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, готовность приехать в Екатеринбург Милош Земан подтвердил на встрече с российской делегацией, которая состоялась на площадке 59-й машиностроительной выставки MSV в чешском городе Брно.
«Я очень рад, что три года назад пообещал Евгению Куйвашеву посетить Екатеринбург, и в ноябре этого года мне представится возможность реализовать свое обещание»
Отметим, что губернатор Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал стратегический характер партнерства Свердловской области и Чехии, который подтвержден успешными примерами производственной кооперации. Так, станкостроительная продукция совместного предприятия «ГРС-Урал» в этом году признана российским Минпромторгом частью национального и экспортного бренда «Сделано в России».
«Чешский бизнес активно присутствует во многих отраслях нашей экономики: машино- и станкостроении, энергетике, инфраструктурных проектах. Развивается сотрудничество в сфере авиастроения, производства изоляционных материалов, котельного оборудования. Все это мы готовы продемонстрировать вам в ходе визита в наш регион», — сказал на переговорах с президентом Чехии первый заместитель губернатора Среднего Урала Алексей Орлов.
Делегация Среднего Урала по приглашению министра промышленности и торговли Чехии Йиржи Гавличека во главе с Алексеем Орловым сейчас находится в Брно с рабочим визитом. В ее состав вошли представители руководства таких компаний, как
По итогам 2016 года товарооборот Свердловской области с Чешской Республикой превысил 250 млн. долларов США.
По сравнению с 2015 годом оборот торговли увеличился на 86%, при этом экспорт вырос на 53% и превысил 176 млн. долларов США. Увеличение показателя обусловлено ростом объема взаимных поставок металлических изделий и машиностроительной продукции. Чешская Республика переместилась с 18 на 9 место среди