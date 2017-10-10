В Екатеринбург приедет президент Чехии

Как сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области, готовность приехать в Екатеринбург Милош Земан подтвердил на встрече с российской делегацией, которая состоялась на площадке 59-й машиностроительной выставки MSV в чешском городе Брно.

«Я очень рад, что три года назад пообещал Евгению Куйвашеву посетить Екатеринбург, и в ноябре этого года мне представится возможность реализовать свое обещание» Земан

Отметим, что губернатор Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал стратегический характер партнерства Свердловской области и Чехии, который подтвержден успешными примерами производственной кооперации. Так, станкостроительная продукция совместного предприятия «ГРС-Урал» в этом году признана российским Минпромторгом частью национального и экспортного бренда «Сделано в России».

«Чешский бизнес активно присутствует во многих отраслях нашей экономики: машино- и станкостроении, энергетике, инфраструктурных проектах. Развивается сотрудничество в сфере авиастроения, производства изоляционных материалов, котельного оборудования. Все это мы готовы продемонстрировать вам в ходе визита в наш регион», — сказал на переговорах с президентом Чехии первый заместитель губернатора Среднего Урала Алексей Орлов.

Делегация Среднего Урала по приглашению министра промышленности и торговли Чехии Йиржи Гавличека во главе с Алексеем Орловым сейчас находится в Брно с рабочим визитом. В ее состав вошли представители руководства таких компаний, как научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», «УГМК-Холдинг», «Уралтрансмаш», «Уралтехпромсервис», «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» и другие представители бизнеса.

По итогам 2016 года товарооборот Свердловской области с Чешской Республикой превысил 250 млн. долларов США.