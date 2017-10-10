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10:41 (мск), источник: РИА Новости

Экс-губернатор Новосибирской области хочет найти работу в родном регионе

НОВОСИБИРСК, 10 окт — РИА Новости. Ушедший в отставку губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что планирует вместе с врио губернатора Андреем Травниковым найти применение своему опыту и знаниям в работе в родном регионе.

Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин 6 октября освободил Городецкого от должности губернатора Новосибирской области, назначив мэра Вологды Травникова временно исполняющим обязанности главы региона.

«Конкретно не определял место, чем я буду заниматься. Просто хотел бы быть полезен. Проработать столько лет в такой динамике… Обязательно буду искать применение, чтобы быть в ответственности, чтобы куда-то ехать и что-то делать. Какие решения будут, посмотрим. Договорились, что Андрей Александрович (Травников) ознакомится с делами и, возможно, найдем пути. В какой мере — жизнь покажет, но я точно знаю, что буду здесь, в родном Новосибирске», — сказал Городецкий во вторник на встрече с журналистами.

Говоря о том, почему он написал заявление об отставке, Городецкий отметил, что «приходит время» уйти. Он привел пример, что также досрочно уходил с поста мэра Новосибирска в 2014 году.

Ранее опрошенные РИА Новости эксперты-политологи отметили, что отставка Городецкого была ожидаема, причем в этом отчасти виноват сам экс-губернатор. В качестве причин отставки назывались возраст (69 лет), раскол местных элит и непростая общественно-политическая ситуация в области, спорные управленческие решения и проекты.

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