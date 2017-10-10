Экс-губернатор Новосибирской области хочет найти работу в родном регионе

«Конкретно не определял место, чем я буду заниматься. Просто хотел бы быть полезен. Проработать столько лет в такой динамике… Обязательно буду искать применение, чтобы быть в ответственности, чтобы куда-то ехать и что-то делать. Какие решения будут, посмотрим. Договорились, что Андрей Александрович (Травников) ознакомится с делами и, возможно, найдем пути. В какой мере — жизнь покажет, но я точно знаю, что буду здесь, в родном Новосибирске», — сказал Городецкий во вторник на встрече с журналистами.