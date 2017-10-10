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09:34 (мск), источник: Sputnik.by

Белорусско-российские учения проходят под Псковом

Основная задача подразделений — обеспечить оперативную переброску и высадку объединенных сил основного десанта.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 окт — Sputnik. Подразделения Сил специальных операций Беларуси и Воздушно-десантных войск России совместно выполнят задачу, поставленную перед ними по легенде учений.

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Согласно легенде, передовой отряд разведчиков ССО Беларуси и ВДВ России должен десантироваться в район, провести разведку элементов аэродрома условного противника и захватить его, сообщает Министерство обороны Беларуси.

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«Согласно плану проведения совместного учения, будет выполнено совместное десантирование и ведение рейдовых действий. Наши Вооруженные силы на учении представляет 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк 76 дшд. Россия и Беларусь — братские страны, и мы всегда готовы совместно, плечом к плечу выполнять учебно-боевые задачи», — рассказал руководитель учения исполняющий обязанности командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии полковник Евгений Тонких.

Основные силы объединенной группировки состоят из штатных парашютно-десантных батальонов ССО Беларуси и ВДВ России на БТР-80 и БМД-2 со средствами разведки, артиллерийской и противотанковой поддержки. Всего в учениях примут участие около 1000 военнослужащих и более 200 единиц боевой и специальной техники.

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