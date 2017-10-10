Белорусско-российские учения проходят под Псковом
Основная задача подразделений — обеспечить оперативную переброску и высадку объединенных сил основного десанта.
Основная задача подразделений — обеспечить оперативную переброску и высадку объединенных сил основного десанта.
МИНСК, 9 окт — Sputnik. Подразделения Сил специальных операций Беларуси и
Согласно легенде, передовой отряд разведчиков ССО Беларуси и ВДВ России должен десантироваться в район, провести разведку элементов аэродрома условного противника и захватить его, сообщает Министерство обороны Беларуси.
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«Согласно плану проведения совместного учения, будет выполнено совместное десантирование и ведение рейдовых действий. Наши Вооруженные силы на учении представляет 104-й гвардейский
Основные силы объединенной группировки состоят из штатных