Белорусско-российские учения проходят под Псковом

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 окт — Sputnik. Подразделения Сил специальных операций Беларуси и Воздушно-десантных войск России совместно выполнят задачу, поставленную перед ними по легенде учений.

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Согласно легенде, передовой отряд разведчиков ССО Беларуси и ВДВ России должен десантироваться в район, провести разведку элементов аэродрома условного противника и захватить его, сообщает Министерство обороны Беларуси.

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«Согласно плану проведения совместного учения, будет выполнено совместное десантирование и ведение рейдовых действий. Наши Вооруженные силы на учении представляет 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк 76 дшд. Россия и Беларусь — братские страны, и мы всегда готовы совместно, плечом к плечу выполнять учебно-боевые задачи», — рассказал руководитель учения исполняющий обязанности командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии гвардии полковник Евгений Тонких.