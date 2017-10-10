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09:32 (мск), источник: Noi.md

Додон: Власть создает опасные прецеденты

— Власть, интерпретируя Конституцию для ограничения полномочий президента, создает прецеденты, которые опасны для будущего Молдовы, — считает президент Игорь Додон.

Источник: Noi.md

Он сказал в понедельник на заседании Совета гражданского общества при президенте, что по закону президент обязан промульгировать законы, за которые парламент проголосовал повторно, однако «он не может подписать все».

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«Если завтра правящее большинство придет и скажет, что президент не должен быть Верховным главнокомандующим армии, то как это можно промульгировать, ведь в Конституции все четко прописано. Я понимаю, что я беру на себя определенные политические риски», — пояснил он.

По словам президента, за четверть века независимости Молдовы не было такого, чтобы парламент назначал министра без подписи президента. Он считает, что если такое случится, то власть создает опасный прецедент.

«Также парламентское большинство хочет принять решение, согласно которому министр вступает в свои полномочия после того, как принесет присягу перед парламентом, а не президентом. Такие прецеденты опасны в первую очередь тем, что бьют по будущему. Демократическая партия исчезнет, Додон не будет президентом, но опасный прецедент останется», — отметил Додон.

Справка: Президент Игорь Додон повторно отклонил предложенную премьер-министром кандидатуру на пост министра обороны. Правительство оспорило решение Додона в Конституционном суде, который планирует рассмотреть запрос в ближайшее время. Эксперты не исключают, что лояльный правительству и президенту Конституционный суд может вынести решение о том, что, в случае повторного отклонения президентом кандидатур на пост министров, они назначаются постановлением парламента или правительства.

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