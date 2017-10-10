Додон: Власть создает опасные прецеденты

Источник: Noi.md

Он сказал в понедельник на заседании Совета гражданского общества при президенте, что по закону президент обязан промульгировать законы, за которые парламент проголосовал повторно, однако «он не может подписать все».

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«Если завтра правящее большинство придет и скажет, что президент не должен быть Верховным главнокомандующим армии, то как это можно промульгировать, ведь в Конституции все четко прописано. Я понимаю, что я беру на себя определенные политические риски», — пояснил он.

По словам президента, за четверть века независимости Молдовы не было такого, чтобы парламент назначал министра без подписи президента. Он считает, что если такое случится, то власть создает опасный прецедент.

«Также парламентское большинство хочет принять решение, согласно которому министр вступает в свои полномочия после того, как принесет присягу перед парламентом, а не президентом. Такие прецеденты опасны в первую очередь тем, что бьют по будущему. Демократическая партия исчезнет, Додон не будет президентом, но опасный прецедент останется», — отметил Додон.