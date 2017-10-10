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10:24 (мск), источник: "Российская газета"

Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма к России

Во время своего визита в Киев президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не признает присоединение Крыма к России и поддержит территориальную целостность Украины.

Источник: AP 2017

«Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым и политическую консолидированность», — передает РИА Новости слова турецкого лидера.

Он также высказался за скорейшее разрешение конфликта на востоке Украины.

«Нашим желанием является, чтобы конфликт на востоке Украины закончился как можно быстрее, — сказал Эрдоган. — Верим, что проблема может быть решена только на основе международного права и на основе территориальной целостности Украины».

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