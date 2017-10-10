Эрдоган заявил о непризнании присоединения Крыма к России
Во время своего визита в Киев президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не признает присоединение Крыма к России и поддержит территориальную целостность Украины.
Во время своего визита в Киев президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Анкара не признает присоединение Крыма к России и поддержит территориальную целостность Украины.
«Турция будет продолжать поддерживать суверенитет Украины, ее территориальную целостность, включая Крым и политическую консолидированность», — передает РИА Новости слова турецкого лидера.
Он также высказался за скорейшее разрешение конфликта на востоке Украины.
«Нашим желанием является, чтобы конфликт на востоке Украины закончился как можно быстрее, — сказал Эрдоган. — Верим, что проблема может быть решена только на основе международного права и на основе территориальной целостности Украины».