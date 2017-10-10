В Волгограде сменили главу областного комитета госимущества
Новый временный председатель назначен в комитете по управлению государственным имуществом Волгоградской области.
Новый временный председатель назначен в комитете по управлению государственным имуществом Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, должность с 9 октября заняла Анна Писемская. До этого она исполняла обязанности начальника правового управления комитета по управлению государственным имуществом. Возглавляла же ведомство ранее Наталья Жукова.
Напомним, это вторая существенная кадровая перестановка за последние сутки. 9 октября стало известно, что должность председателя комитета молодежной политики Волгоградской области покинула Елена Слесаренко. Она перешла на работу в «Юнармию».