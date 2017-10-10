В Волгограде сменили главу областного комитета госимущества

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, должность с 9 октября заняла Анна Писемская. До этого она исполняла обязанности начальника правового управления комитета по управлению государственным имуществом. Возглавляла же ведомство ранее Наталья Жукова.