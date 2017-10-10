Штрафы за парковку на газонах в Свердловской области могут вернуть до конца года

«Вопросы ответственности за нарушение правил благоустройства являются очень актуальными для жителей области, особенно для екатеринбуржцев. Все помнят, что депутаты Законодательного Собрания приняли областной закон, который был опротестован прокуратурой из-за отсутствия норм в федеральном законодательстве. Сегодня изменения в КОАП находятся практически “на выходе”. Однако мы должны оперативно подготовить поправки в областной закон, чтобы принять их в осеннюю сессию 2017 года», — пояснила Бабушкина.