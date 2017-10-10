Штрафы за парковку на газонах в Свердловской области могут вернуть до конца года
Спикер свердловского ЗакСо Людмила Бабушкина инициировала создание рабочей группы по разработке корректировок в областной закон «Об административных правонарушениях».
Спикер свердловского ЗакСо Людмила Бабушкина инициировала создание рабочей группы по разработке корректировок в областной закон «Об административных правонарушениях».
Изменения коснутся ответственности за нарушение правил благоустройства городских территорий.
«Вопросы ответственности за нарушение правил благоустройства являются очень актуальными для жителей области, особенно для екатеринбуржцев. Все помнят, что депутаты Законодательного Собрания приняли областной закон, который был опротестован прокуратурой
Помимо наказаний за парковку на газонах рабочая группа обсуждает меры ответственности за изменение первоначального вида фасадов зданий, некачественную уборку проезжей части, тротуаров и придомовых территорий.