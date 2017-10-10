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10:19 (мск), источник: ЕАН

Штрафы за парковку на газонах в Свердловской области могут вернуть до конца года

Спикер свердловского ЗакСо Людмила Бабушкина инициировала создание рабочей группы по разработке корректировок в областной закон «Об административных правонарушениях».

Изменения коснутся ответственности за нарушение правил благоустройства городских территорий.

«Вопросы ответственности за нарушение правил благоустройства являются очень актуальными для жителей области, особенно для екатеринбуржцев. Все помнят, что депутаты Законодательного Собрания приняли областной закон, который был опротестован прокуратурой из-за отсутствия норм в федеральном законодательстве. Сегодня изменения в КОАП находятся практически “на выходе”. Однако мы должны оперативно подготовить поправки в областной закон, чтобы принять их в осеннюю сессию 2017 года», — пояснила Бабушкина.

Помимо наказаний за парковку на газонах рабочая группа обсуждает меры ответственности за изменение первоначального вида фасадов зданий, некачественную уборку проезжей части, тротуаров и придомовых территорий.

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