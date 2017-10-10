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12:17 (мск), источник: Tengrinews

«Моя судьба в руках Президента» — Бозумбаев

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев прокомментировал решение премьер-министра объявить ему выговор из-за сложившейся ситуации с бензином, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Я не обсуждаю решение вышестоящего руководства. Второе, в рамках своей компетенции он принял меры. Обсуждать не собираюсь. Я сделал презентацию и показал, что нужно сделать, чтобы преодолеть эту ситуацию. Вследствие того, что цена бензина менялась, разные АЗС планируют по-разному. Одни добросовестно продавали, другие придержали», — пояснил ситуацию журналистам Канат Бозумбаев в кулуарах заседания правительства.

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«Если я говорил, что нет дефицита, я имел в виду, что остатки на нефтебазах есть. Остатки сейчас нарастают и увеличиваются. Я с каждым акимом (разговаривал — прим. автора) предупредил, чтобы АЗС не придерживали бензин в ожидании повышения цены. Это недопустимо, будет ответственность», — отметил министр энергетики.

Глава ведомства объяснил почему не считает сложившуюся ситуацию с бензином в стране дефицитом.

«АЗС придерживают остатки в ожидании повышения цены. Это болезненный переход, набраться терпения, в том числе понижение цены. В ноябре двукратно увеличится количество бензина», — отметил Канат Бозумбаев.

Отметим, 10 октября премьер-министр Бакытжан Сагинтаев внесет на имя Нурсултана Назарбаева представление об объявлении выговора министру энергетики Казахстана Канату Бозумбаеву. Данное решение было принято из-за сложившейся проблемы с нехваткой бензина.

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