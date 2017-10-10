Гордума Екатеринбурга устранилась от проблемы строительства храма-на-воде
Депутаты не стали рассматривать обращение к губернатору.
Депутаты не стали рассматривать обращение к губернатору.
Городская дума Екатеринбурга отказалась рассматривать обращение к губернатору Свердловской области о строительстве
По данным местных изданий с инициативой выступил депутат гордумы Илья Лобов, который заявил, что ему были переданы более 700 подписей противников строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины в акватории городского пруда. На их основании он составил обращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой перенести строительство храма в другое место.
Однако депутаты отклонили данное предложение и решили организовать информационный час на котором готовы выслушать градостроителей, архитекторов и представителей Екатеринбургской епархии, — передаёт слова
Как сообщало ИА REGNUM, идея строительства храма в акватории городского пруда принадлежит властям Свердловской области и Екатеринбурга, представителям крупного уральского бизнеса, готовых профинансировать стройку, и местной епархии. По замыслу храм должен появиться в заливе возле спортивного комплекса «Динамо» на насыпном острове.
Однако против данной инициативы выступает ряд экспертов. Ранее более 70 свердловских архитекторов направили в гордуму письмо, с просьбой не разрешать строительство именно в акватории городского пруда. В свою очередь представители свердловского молодёжного отделения Союза архитекторов подготовили экспертизу. В документе, в том числе указано, что стройка окажет губительное влияние на экологию городского пруда, а сам храм разрушит архитектурную композицию города.
Также против строительства храма в акватории водоёма выступает ряд горожан. В течение 2017 года они трижды проводили символическую акцию «Обними пруд».