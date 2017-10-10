Президент Киргизии отменил визит в Сочи
10 октября в Сочи с рабочим визитом должен был прибыть президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, который собирался принять участие в заседаниях Совета глав стран СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.
10 октября в Сочи с рабочим визитом должен был прибыть президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, который собирался принять участие в заседаниях Совета глав стран СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.
Однако поездку в Россию ему пришлось отменить
В рамках расследования дела о попытке захвата власти в Киргизии задержаны двое человек: депутат национального парламента Канатбек Исаев и член политической партии «Мекенчил» Мелис Аспеков.
Вместо Атамбаева делегацию Киргизии на предстоящих в Сочи заседаниях возглавит
Между тем, в преддверии саммита стран Содружества Независимых Государств сегодня в Сочи у президента России Владимира Путина намечено несколько двусторонних встреч с коллегами из СНГ. Российский лидер проведет переговоры с президентами Таджикистана и Молдавии Эмомали Рахмоном и Игорем Додоном соответственно, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.