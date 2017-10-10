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10:42 (мск), источник: Вести Сочи

Президент Киргизии отменил визит в Сочи

10 октября в Сочи с рабочим визитом должен был прибыть президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, который собирался принять участие в заседаниях Совета глав стран СНГ и Высшего Евразийского экономического совета.

Однако поездку в Россию ему пришлось отменить из-за поступившей информации о готовящихся в республике массовых беспорядках.

В рамках расследования дела о попытке захвата власти в Киргизии задержаны двое человек: депутат национального парламента Канатбек Исаев и член политической партии «Мекенчил» Мелис Аспеков.

Вместо Атамбаева делегацию Киргизии на предстоящих в Сочи заседаниях возглавит премьер-министр Сапар Исаков, передает ТАСС.

Между тем, в преддверии саммита стран Содружества Независимых Государств сегодня в Сочи у президента России Владимира Путина намечено несколько двусторонних встреч с коллегами из СНГ. Российский лидер проведет переговоры с президентами Таджикистана и Молдавии Эмомали Рахмоном и Игорем Додоном соответственно, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

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