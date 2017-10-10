Президент Киргизии отменил визит в Сочи

Однако поездку в Россию ему пришлось отменить из-за поступившей информации о готовящихся в республике массовых беспорядках.

В рамках расследования дела о попытке захвата власти в Киргизии задержаны двое человек: депутат национального парламента Канатбек Исаев и член политической партии «Мекенчил» Мелис Аспеков.

Между тем, в преддверии саммита стран Содружества Независимых Государств сегодня в Сочи у президента России Владимира Путина намечено несколько двусторонних встреч с коллегами из СНГ. Российский лидер проведет переговоры с президентами Таджикистана и Молдавии Эмомали Рахмоном и Игорем Додоном соответственно, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.