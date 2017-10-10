Омский губернатор Назаров объяснил причину своей отставки

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 10 октября губернатор Омской области Виктор Назаров в прощальном брифинге объяснил причину своей отставки.

Он поблагодарил прессу, а также рассказал, что уйти его побудили личные причины. Это было самостоятельное решение главы региона.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Безусловно, вас интересуют вопросы по моей отставки. то было мое решение оставить этот пост. Это мои сугубо личные причины, я не буду их называть.