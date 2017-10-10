Омский губернатор Назаров объяснил причину своей отставки
Глава региона заявил, что это его личное решение.
Глава региона заявил, что это его личное решение.
Сегодня, 10 октября губернатор Омской области Виктор Назаров в прощальном брифинге объяснил причину своей отставки.
Он поблагодарил прессу, а также рассказал, что уйти его побудили личные причины. Это было самостоятельное решение главы региона.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— Безусловно, вас интересуют вопросы по моей отставки. то было мое решение оставить этот пост. Это мои сугубо личные причины, я не буду их называть.
Отметим, что президент Владимир Путин отправил в отставку Виктора Назарова вчера, 9 октября. Сегодня с утра омский губернатор попрощался с министрами.