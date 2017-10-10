В Краснодаре изменят правила благоустройства территории

Нововведения коснутся благоустройства зеленых зон, территорий общественного и жилого назначения. Согласно проекту предлагается запретить размещение нестационарных торговых объектов на придомовых территориях. Также добавляются требования по организации автомоек в городе. Дополнены требования по уходу за зелеными насаждениями, сообщает пресс-служб Краснодара.

Прописан запрет на самовольную установку заборов, ограждений, шлагбаумов, которые также предназначены и для организации парковочных мест. Запрещается организовывать препятствия в доступе к детским и спортивным площадкам.

Слушания пройдут 20 октября этого года в 10:00 в муниципальном концертном зале органной и камерной музыки на улице Красная, 122.