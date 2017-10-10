Литовские военные инспекторы прибыли в Беларусь
Инспекторы из соседней страны оценят достоверность предоставленной белорусскими военными информации о личном составе, вооружении и военной технике.
Инспекторы из соседней страны оценят достоверность предоставленной белорусскими военными информации о личном составе, вооружении и военной технике.
МИНСК, 10 окт — Sputnik. Инспекционная группа литовских военных совершает визит в Беларусь, сообщили в министерстве обороны Беларуси.
Это не единственный визит на этой неделе иностранных военный инспекционных делегаций в Беларусь. 9 — 13 октября в стране находится инспекционная группа Минобороны Украины.
«10 по 12 октября в соответствии с договоренностями между РБ и Литвой о дополнительных мерах доверия и безопасности Беларусь посещает инспекционная группа Литвы», — сообщили Sputnik во вторник в Минобороны.
По словам собеседников агентства, инспекционная группа посетит 19-ю отдельную механизированную бригаду и оценит достоверность предоставленной белорусской стороной информации о личном составе, вооружении и военной технике данной воинской части.
Как ранее сообщал Sputnik со ссылкой на Минобороны РБ, украинские военные инспектора посещают 38-ю отдельную гвардейскую