Литовские военные инспекторы прибыли в Беларусь

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 окт — Sputnik. Инспекционная группа литовских военных совершает визит в Беларусь, сообщили в министерстве обороны Беларуси.

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Это не единственный визит на этой неделе иностранных военный инспекционных делегаций в Беларусь. 9 — 13 октября в стране находится инспекционная группа Минобороны Украины.

«10 по 12 октября в соответствии с договоренностями между РБ и Литвой о дополнительных мерах доверия и безопасности Беларусь посещает инспекционная группа Литвы», — сообщили Sputnik во вторник в Минобороны.

По словам собеседников агентства, инспекционная группа посетит 19-ю отдельную механизированную бригаду и оценит достоверность предоставленной белорусской стороной информации о личном составе, вооружении и военной технике данной воинской части.