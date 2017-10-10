Назаров еще не встречался с новым губернатором Бурковым
Политик заявил, что новый глава региона прибудет в город 11 октября.
Политик заявил, что новый глава региона прибудет в город 11 октября.
Сегодня, 10 октября, омский губернтатор Виктор Назаров попрощался с журналистами. Он также признался, что не встречался с новым временным главой региона, Александром Бурковым. Бывший
— Я пока не встречался с новым руководителем региона. Он прибудет завтра. Безусловно, мы с ним сядем и все обговорим. И завтра буду участвовать во всех мероприятиях, где будут представлять нового губернатора. Я готов оказывать консультативную помощь и готов к открытому диалогу.
Отметим, что вчера, 9 октября, президент Владимир Путин отправил в отставку главу Омской области. Завтра, 11 октября, политической элите представят нового врио региона, Александра Буркова.