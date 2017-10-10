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11:09 (мск), источник: Om1.ru

Назаров еще не встречался с новым губернатором Бурковым

Политик заявил, что новый глава региона прибудет в город 11 октября.

Сегодня, 10 октября, омский губернтатор Виктор Назаров попрощался с журналистами. Он также признался, что не встречался с новым временным главой региона, Александром Бурковым. Бывший депутат-справедливоросс Госдумы от Свердловской области прибудет завтра.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

 — Я пока не встречался с новым руководителем региона. Он прибудет завтра. Безусловно, мы с ним сядем и все обговорим. И завтра буду участвовать во всех мероприятиях, где будут представлять нового губернатора. Я готов оказывать консультативную помощь и готов к открытому диалогу.

Отметим, что вчера, 9 октября, президент Владимир Путин отправил в отставку главу Омской области. Завтра, 11 октября, политической элите представят нового врио региона, Александра Буркова.

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