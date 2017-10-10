Назаров еще не встречался с новым губернатором Бурковым

Сегодня, 10 октября, омский губернтатор Виктор Назаров попрощался с журналистами. Он также признался, что не встречался с новым временным главой региона, Александром Бурковым. Бывший депутат-справедливоросс Госдумы от Свердловской области прибудет завтра.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Я пока не встречался с новым руководителем региона. Он прибудет завтра. Безусловно, мы с ним сядем и все обговорим. И завтра буду участвовать во всех мероприятиях, где будут представлять нового губернатора. Я готов оказывать консультативную помощь и готов к открытому диалогу.