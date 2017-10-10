В Крыму ответили на слова Эрдогана о воссоединении полуострова с Россией

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, что это было востребовано прежде всего со стороны Порошенко. Эрдоган в данном случае просто ему подыгрывал», — сказал зампред крымского правительства.

Он назвал Эрдогана человеком «гибким, который когда надо будет, успешно поменяет свою позицию».

По его словам, растет число крымских татар, проживающих в Турции, которые поддерживают воссоединение полуострова с Россией.

Ранее Эрдоган на встрече с Петром Порошенко в Киеве заявил, что Анкара поддерживает суверенитет Украины.

Порошенко, в свою очередь, отметил, что рассчитывает на присоединение Турции к международной «группе друзей деоккупации Крыма».