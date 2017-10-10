В Крыму ответили на слова Эрдогана о воссоединении полуострова с Россией

«Думаю, что это было востребовано прежде всего со стороны Порошенко. Эрдоган в данном случае просто ему подыгрывал», — сказал зампред крымского правительства.
Он назвал Эрдогана человеком «гибким, который когда надо будет, успешно поменяет свою позицию».
По его словам, растет число крымских татар, проживающих в Турции, которые поддерживают воссоединение полуострова с Россией.
Ранее Эрдоган на встрече с Петром Порошенко в Киеве заявил, что Анкара поддерживает суверенитет Украины.
Порошенко, в свою очередь, отметил, что рассчитывает на присоединение Турции к международной «группе друзей деоккупации Крыма».
Крым стал российским после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95% избирателей высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимир Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».