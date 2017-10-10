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10:49 (мск), источник: Sputnik.md

Карасин: Россия готова вывезти боеприпасы из Приднестровья

Однако, по словам статс-секретаря замглавы МИД России Григория Карасина, «до этого пока далеко».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Россия готова вывезти хранящиеся на складах в Приднестровье боеприпасы, но сделать это можно лишь при достижении приднестровского урегулирования, до этого пока далеко, заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин, которого цитирует РИА Новости.

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Дипломат напомнил, что выполняя добровольно взятые на себя обязательства, Россия в 2001 году начала вывоз с территории Приднестровья боеприпасов, оставшихся там на складах после распада СССР.

«Всего было отправлено более 40 железнодорожных составов, которыми было вывезено около половины находившихся на тот момент на складах военного имущества и боеприпасов. Их оставшаяся часть оценивается в 21 тысячу тонн», — сообщил он.

Он также напомнил, что когда шел процесс вывоза боеприпасов, разворачивалась активная работа над «Меморандумом Козака», предусматривавшим всеобъемлющее политическое урегулирование приднестровской проблемы.

«Однако по требованию своих западных “советчиков” власти Кишинева сорвали подписание этого документа. В таких условиях руководство Приднестровья заблокировало вывоз вооружений. Россия по-прежнему готова вывезти эти боеприпасы, однако будем реалистами — сделать это можно лишь в результате достижения реального приднестровского урегулирования. К сожалению, до этого пока далеко. Соответствующие условиях еще не созрели», — подчеркнул Карасин.

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Карасин: Россия готова вывезти боеприпасы из Приднестровья
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