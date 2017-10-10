Карасин: Россия готова вывезти боеприпасы из Приднестровья

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. Россия готова вывезти хранящиеся на складах в Приднестровье боеприпасы, но сделать это можно лишь при достижении приднестровского урегулирования, до этого пока далеко, заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин, которого цитирует РИА Новости.

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Дипломат напомнил, что выполняя добровольно взятые на себя обязательства, Россия в 2001 году начала вывоз с территории Приднестровья боеприпасов, оставшихся там на складах после распада СССР.

«Всего было отправлено более 40 железнодорожных составов, которыми было вывезено около половины находившихся на тот момент на складах военного имущества и боеприпасов. Их оставшаяся часть оценивается в 21 тысячу тонн», — сообщил он.

Он также напомнил, что когда шел процесс вывоза боеприпасов, разворачивалась активная работа над «Меморандумом Козака», предусматривавшим всеобъемлющее политическое урегулирование приднестровской проблемы.